Gündem PKKya silah taşırken yakalanmıştı HDP vekilinin oğluna hapis cezası
POLİTİKA

PKK'ya silah taşırken yakalanmıştı: HDP vekilinin oğluna hapis cezası

PKK'ya çok sayıda mühimmat taşırken yakalanan HDP eski vekili Demir Çelik'in oğlu Yoldaş Selim Çelik, 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Merkezi İHA
PKKya silah taşıyan HDPli vekil Demir Çelikin oğlu Yoldaş Selim Çelike hapis cezası
Yoldaş Selim Çelik - Demir Çelik

Paramotorla geldiği Amanos Dağları’nda iki uzun namlulu silah, bir tabanca ve çok sayıda mühimmat ile yakalanan PKK’lı Yoldaş Selim Çelik hakkında Hatay 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü.

Sanık Çelik duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

9 YIL 7 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanığın 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

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NE OLMUŞTU?

Amanos Dağları’nda 21 Ekim 2020’de güvenlik korucularının düzenlediği operasyonda 1 terörist ölü, 1 terörist ise sağ olarak ele geçirilmişti.

Sağ yakalanan teröristin eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24’üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik’in ’gri’ kategoride aranan oğlu ’Savaş’ kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıkmıştı.

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