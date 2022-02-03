PKK'ya silah taşırken yakalanmıştı: HDP vekilinin oğluna hapis cezası

Paramotorla geldiği Amanos Dağları’nda iki uzun namlulu silah, bir tabanca ve çok sayıda mühimmat ile yakalanan PKK’lı Yoldaş Selim Çelik hakkında Hatay 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü.

Sanık Çelik duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

9 YIL 7 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanığın 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

GÜNDEM CHP'li vekil PKK kanalında: Teröristlerin derneğini ve Öcalan'ın haklarını savundu

NE OLMUŞTU?

Amanos Dağları’nda 21 Ekim 2020’de güvenlik korucularının düzenlediği operasyonda 1 terörist ölü, 1 terörist ise sağ olarak ele geçirilmişti.

Sağ yakalanan teröristin eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24’üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik’in ’gri’ kategoride aranan oğlu ’Savaş’ kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıkmıştı.

REKLAM

GÜNDEM CHP'li Tanrıkulu İBB'de görevli PKK'lı gassala arka çıktı: Ölüleri yıkayan birisi bundan ne olacak