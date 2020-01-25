Polis afetlerde AFAD ekiplerine destek verecek Emniyette arama kurtarma birimi kuruldu: 2 bin polise eğitim veriliyor Emniyet Genel Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok il emniyet müdürlüğü bünyesinde kurulan arama kurtarma birimlerindeki polisler, afet sonrası çalışmalarda AFAD ekipleriyle hareket edecek. AFAD personeli, çalışma kapsamında emniyetin yeni biriminde görevlendirilen yaklaşık iki bin polise teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor.

Haber Merkezi 25 Ocak 2020, 12:13 Son Güncelleme: 25 Ocak 2020, 12:20 AA