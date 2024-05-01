Polis bariyerlerini aşıp Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi: Çok sayıda kişi gözaltında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin 1 Mayıs'taki Taksim dayatmasına sert tepki gösterdi. Taksim'in miting yeri olmadığını ifade eden Erdoğan, "1 Mayıs için yapılan Taksim Meydanı dayatmalarını masum bulmuyorum." dedi. Konuşmasında, muhalefetin anayasa değişikliği söylemlerinde bulunup eyleme dökmediğini kaydeden Erdoğan, "1983'te darbecilerin yaptığı yasayı 29 yıl sonra değiştirmek bize nasip oldu. Ağızlarını her açtıklarında 12 Eylül darbecilerinin hazırladığı yasalardan şikayet edenlerin değiştirmediği yasaları biz değiştirdik." dedi.