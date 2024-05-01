Polis bariyerlerini aşıp Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi: Çok sayıda kişi gözaltında

Okmeydanı ve Şişli'de polis müdahalesi
Okmeydanı'nda sloganlar atarak Taksime yürüyen gruba polis müdahale etti. Ayrıca yasak olmasına rağmen Taksim'e çıkmaya çalışan yaklaşık 10 kişilik SODAP ve Gençlik Meclisleri üyesi grup Şişli'de polis ekipleri tarafından durduruldu. Sloganlar atan grup üyeleri gözaltına alındı.
Bariyerleri aşmaya çalışan yaklaşık 20 kişilik gruba müdahale
Beşiktaş meydanına gitmek için polisin kurduğu bariyerleri aşmaya çalışan Halkın Kurtuluş Partisi üyesi yaklaşık 20 kişilik gruba polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.