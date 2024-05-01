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Polis bariyerlerini aşıp Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi: Çok sayıda kişi gözaltında

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. İstanbul'da etkinlikler için 40 yer ve güzergah ilan edildi. Şişli, Okmeydanı, Beşiktaş ve İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarından Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara izin verilmedi. Kısıtlamalara rağmen, pankart açarak polis bariyerlerini aşıp Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara müdahale edildi. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.

09:41 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:34 - 1/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
1 Mayıs'ta kısıtlamaya rağmen Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi
1 Mayıs'ta kısıtlamaya rağmen Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi
1 Mayıs'ta kısıtlamaya rağmen toplanarak Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis ekipleri müdahale etti.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı.
Yasağa rağmen İstiklal Caddesinin ara sokaklarında toplanan grup Taksim'e yürümek istedi.
Polis, yürüyüşüne izin vermediği gruplara müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.

Okmeydanı ve Şişli'de polis müdahalesi

Okmeydanı'nda sloganlar atarak Taksime yürüyen gruba polis müdahale etti. Ayrıca yasak olmasına rağmen Taksim'e çıkmaya çalışan yaklaşık 10 kişilik SODAP ve Gençlik Meclisleri üyesi grup Şişli'de polis ekipleri tarafından durduruldu. Sloganlar atan grup üyeleri gözaltına alındı.


Bariyerleri aşmaya çalışan yaklaşık 20 kişilik gruba müdahale

Beşiktaş meydanına gitmek için polisin kurduğu bariyerleri aşmaya çalışan Halkın Kurtuluş Partisi üyesi yaklaşık 20 kişilik gruba polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.




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