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Polis kimseye göz açtırmadı: Araçlar ve caddeler didik didik arandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 300 polisin katılımıyla 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Kartal genelinde çeşitli noktalarda ve caddelerde yapılan denetim sırasında durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

07:17 - 10/02/2024 Cumartesi
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'Huzur İstanbul' denetiminde araçlar didik didik arandı
'Huzur İstanbul' denetiminde araçlar didik didik arandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 300 polisin katılımı ile geç saatlere kadar denetimler gerçekleştirildi.

Kartal genelinde çeşitli noktalarda ve caddelerde yapılan denetim sırasında durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.



#İstanbul
#huzur İstanbul
#denetim
#polis
#GBT
1 saat önce
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