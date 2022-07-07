Polis şüphe üzerine durdurdu: Beş lüks otomobilde 3 bin elektronik sigara ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, analiz çalışmaları kapsamında Bulgaristan plakalı 5 aracın gümrükteki trafiğinden şüphelendi.
Sıklıkla giriş-çıkış yapan otomobillerle "uyuşturucu madde" getirilebileceği şüphesi üzerine otomobiller, Kapıkule'den giriş yaptıktan sonra İstanbul'a giderken otoban gişelerinde durduruldu.
Yapılan aramada otomobillerin motor kısmındaki doğal boşluklara gizlenmiş, siyah hortumlarla kamufle edilerek aracın orijinal parçası olarak gösterilmeye çalışılan siyah bez çuvallar içerisinde 3 bin 5 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 130 elektronik sigara likidi ele geçirildi.
Yabancı uyruklu K.D.D, A.İ.D, G.D.D, H.M.D, K.I.T. ve N.H.N. gözaltına alındı.
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Alınan bilgilere göre kaza, Başkale ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nin Yavrucak mezrası mevkiinde meydana geldi.
İlçedeki Şivreş Yaylası’nda kalan Şırnaklı göçerlerin içerisinde bulunduğu Abdullah S. yönetimindeki 01 ACE 668 plakalı Ford Transit marka kamyonet, şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla devlet hastanesine kaldırıldı.
Başkale Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sağlık durumları ağır olan yaralılar Van’daki hastanelere sevk edildi.<br><br>
Göçerleri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı 10 yaralı
Göçerleri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı 10 yaralı
Göçerleri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı 10 yaralı
Göçerleri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı 10 yaralı
Göçerleri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı 10 yaralı
Van'da göçerleri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 10 yaralı
Van'ın Başkale ilçesinde göçerleri taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 10 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla devlet hastanesine kaldırıldı.
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Diyarbakır'da, nisan ayında avukat Türkan Gülistan Tekin, kızı B.D.G’yi kaçırmakla suçladığı boşanma aşamasındaki eşi F.G.'nin, evinin önüne sopa ile geldiği iddiasıyla KADES butonuna basarak yardım istedi. Tekin'in şikayeti ile polis merkezine götürülen F.G., kızının kendisinde kaldığını belirtti. Şikayetini geri çekme şartıyla kızını annesine teslim eden F.G., ifadesinin ardından yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
Bu akşam saatlerinde Bülent Tekin, torunu B.D.G. ile oturdukları apartmanın arkasında yemek yerken kızının sekreterinden gelen telefonu açtı. Sekreterden kızı Gülistan’ın evinin karşısında bir otomobile bindirilip kaçırıldığı haberini alan Tekin, torununu da alarak hızla yürümeye başladı.
Merdivenleri çıkarken, bir kişi, Tekin’in arkasındaki torunu B.D.G.’yi kucağına alarak kaçırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Türkan Gülistan Tekin’in de bindirildiği aracın hızla uzaklaşması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Bunun üzerine Bülent Tekin, polis merkezine giderek, kızını ve torununu kaçırdığı iddiasıyla F.G.’den şikayetçi oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Türkan Gülistan Tekin'in kaçırıldığı iddia edilen ve plakası belirlenen minibüsü Bismil kara yolu üzerinde durdurdu. Ancak, Tekin ve kızına rastlanmadı.
Torunuyla yemek yerken, kızının sekreterinin aradığını belirten Bülent Tekin, \"Torunumla yemek yiyorduk. O sırada kızımın sekreteri telefonla aradı. Ağlıyordu, sesler falan geliyordu. 'Gülistan kaçırıldı, yetiş' dedi. Ben de heyecanla yürümeye başladım. O sırada torunum da yürümeye başladı. Zaten 20 metrelik mesafeydi gideceğim yer. Yola çıktığımda meğerse çocuğu da arkamdan kaçırmışlar. Kalabalık vardı, ben de onlar da polisi çağırdık.
Kızım Türkan Gülistan Tekin, eşine boşanma davası açmıştı. Koca şiddeti nedeniyle birtakım davalar da vardı. Kaçırma nedeni boşanma davasını geri çekme, şikayetlerinden vazgeçmesi içindir. Kendisinin de dahil olduğu 4 kişiyle kaçırıyor. Saçlarından çekerek apartmanın önündeki araca bindiriyorlar. İmdat diye bağırıyor ama kimse kurtarmıyor. Şikayetçi olduk, annesiyle birlikte çok vahşice bir olay. Affedilecek bir olay değildir. Ülkemizde böyle şeyler olmamalı\" dedi.
Anne ile 3 yaşındaki kızını iki ayrı yerden kaçırdılar; o anlar kamerada
Diyarbakır'da polisi alarma geçiren olay: Anne ile üç yaşındaki kızını iki ayrı yerden kaçırdılar
Diyarbakır'da avukat Türkan Gülistan Tekin ve velayeti kendisinde olan 3 yaşındaki kızı, iddiaya göre, boşanma aşamasındaki kocası tarafından kaçırıldı. O anlar kameralara yansıdı.
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Olay, Çankaya Mahallesi’nde bulunan şehir mezarlığına yakın bir bölgede meydana geldi.
Selçuk E.’nin kullandığı 31 TZ 544 plakalı otomobile seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfek ve tabancayla ateş açıldı.
Saldırıda otomobil sürücüsü Selçuk E. ve araçtaki Ebru O., Özcan E., Erdal E., Muzaffer E. ile çocuklar Bade O., Aras O. Araz O. ile Yeşim O. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar kendi imkanlarıyla aynı otomobille İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisine geldi.
Yaralılardan Ebru O., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili araştırma başlatan polis şüphelilerden Koray K.’yi gözaltına alırken saldırıya uğrayan otomobil hastane önündeki incelemenin ardından çekiciyle götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayın ardından cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen jandarma, soruşturmaya devam ediyor.
Seyir halindeki araca kurşun yağdırdı: Bir ölü altı yaralı var
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, seyir halindeki bir otomobile, yanına yaklaşan otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda otomobildeki Ebru Orbey yaşamını yitirirken, 4'ü çocuk 8 kişi de yaralandı.