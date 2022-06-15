Polise yumruk atmıştı! DBP'li Salihe Aydeniz için hazırlanan fezleke Ankara'ya gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 12 Haziran'da Kadıköy'de "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" adı altında yapılan eylemde polis memuru Hakan A'ya yumruk attığı iddia edilen bir vekilinin kimliğinin tespitine yönelik çalışma yaptı.

Mağdur Hakan A'ya yumruk atan kişinin DBP vekili Salihe Aydeniz olduğunun belirlenmesinin ardından savcılık, "görevli polis memuruna mukavemet" suçundan soruşturma başlattı.

OYNAT 00:33 Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı: Bir HDP'li kargaşada polisin yüzüne yumruk attı HDP, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için 'Gemlik Yürüyüşü' adı altında bir organizasyon düzenlendi.



Günler öncesinden çağrı yapan HDP, bugün İstanbul Kadıköy'de toplandı. PKK yandaşları, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için sloganlar atarken HDP'li bir kişinin polise yumruk attığı anlar da kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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Savcılık, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir." hükmü uyarınca soruşturma dosyası hakkında yetkisizlik kararı verdi.

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Başsavcılık, hazırlanan soruşturma dosyasını, gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

DBP vekili Salihe Aydeniz

GÜNDEM HDP'li Saliha Aydeniz teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı

Polis memuru ifade verdi

Olayın ardından başlatılan soruşturmada mağdur sıfatıyla ifadesine başvurulan polis memuru Hakan A. da olay günü Kadıköy'de çevik kuvvet ekibinde görev yaptığını söyledi.

Grubun en önünde kalkanla durduğunu aktaran Hakan A, şunları kaydetti:

"Eylemci şahıslara 'Sakin olun.' şeklinde sakinleştirici mahiyette uyarılarda bulunuyor ve görevli arkadaşlarıma yardım ediyordum. İsmini sonradan öğrendiğim milletvekili Salihe Aydeniz, kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı. Konuyla ilgili video paylaşımı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu dahil çoğu sosyal medya hesaplarından yapıldı. Bu video paylaşımının yapıldığını daha sonradan sosyal medyada gezerken öğrendim. Aldığım darbeden sonra fotoğrafımı çekerek 'Seninle hesaplaşacağız, seninle görüşeceğiz, seni bulacağım.' şeklinde hakaret ve tehditlerde bulundu. Direkt yüzümü alacak şekilde fotoğraflarımı çekti. Bundan dolayı da şikayetçiyim."

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Öte yandan, darp olayına ilişkin hazırlanan adli muayene raporunda, mağdurun çenesinin ön tarafında kızarıklık, şişlik ve hassasiyet olduğu belirtilirken, görüntü inceleme raporunda da olay anının detaylarına yer verildi.

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GÜNDEM Bakan Soylu 'Kılıçdaroğlu müsebbibi sensin' diyerek duyurdu: Polise yumruk atan HDP vekiline suç duyurusu

OYNAT 00:35 Şehit aileleri, polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'i protesto etti İstanbul'da polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'i protesto eden şehit aileleri, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile beraberindeki şehit aileleri, HDP Genel Merkez binası önünde basın açıklaması yaptı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Bahçeli'den polise yumruk atan DBP'li vekile tepki: Dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı

GÜNDEM Şehit aileleri polise yumruk atan Saliha Aydemir'i HDP Genel Merkezi önünde protesto etti

OYNAT 02:00 Devlet Bahçeli'den Kadıköy'de polise yumruk atan HDP'liye: Böylesi şerefsizliğe dünyanın hangi ülkesi ruhsat verecek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de terörist başı lehine slogan atıp, polis memurumuza yumruk atma cüretinde bulunan HDP'li Saliha Aydemir ile ilgili de sert ifadeler kullanıldı.



Bahçeli, 'Arka arkaya şehitler verdiğimiz sırada terör örgütüne etkili bir mücadelenin sürdürüldüğü dönemde Kadıköy'de İmralı canisinin serbest bırakılması için harekete geçip sokakları kirletmesi alçaklıktır. Bir milletvekili polisimize adice yumruk sallamıştır. Askere, polise, masum insanlara saldıran, önüne gelene hakaretler yağdıran hiç kimse bu milletin mensubu olamaz. Bunların TBMM'de görev yapması da züldür, mahşeri vicdanda darbedir. Hem devletten maaş alacaklar, hem Hazine yardımlarını ceplerine indirecekler hem de güvenlik görevlilerimize saldırıda bulunacaklar. Böylesi bir şerefsizliğe dünyanın hangi medeni ülkesi ruhsat verecek?' diye konuştu. BiP'te paylaş

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