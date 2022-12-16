Polislere bombalı saldırıya ilişkin provokatif paylaşım yapan 12 hesap yöneticisi tespit edildi

Yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alıp, inceleme sonrası açıklamada bulunan Vali Su, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Sabah saat 5’i 10 geçe çevik kuvvet otobüsümüz göreve giderken park edilmiş bir araç patlatılarak terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Allah’a şükürler olsun arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımızdan 7’si taburcu olmuştur. 2 arkadaşımız da şu an kontrol altındalar herhangi bir hayati tehlikeleri yok.