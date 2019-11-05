Polislerimizi taşıyan midibüs kaza yaptı: 3 polisimiz ağır yaralı İstanbul Beylikdüzü'nde polislerimizi taşıyan aracın metrobüs üstgeçidinin direğine çarpması sonucu 3 polisimiz ağır yaralandı. Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi 05 Kasım 2019, 03:30 Son Güncelleme: 05 Kasım 2019, 03:34 DHA