Polislerimizi taşıyan midibüs kaza yaptı: 3 polisimiz ağır yaralı

Beylikdüzü'nde polislerimizi taşıyan midibüs, metrobüs üstgeçidinin direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan 3 polisimiz ağır yaralandı.
3 polisimiz araçta sıkıştı
- Kaza, D-100 Karayolu, Güzelyurt Metrobüs Durağı mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 polis itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan polislerimizin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.
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