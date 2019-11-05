Gündem Polislerimizi taşıyan midibüs kaza yaptı 3 polisimiz ağır yaralı
İSTANBUL

Polislerimizi taşıyan midibüs kaza yaptı: 3 polisimiz ağır yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde polislerimizi taşıyan aracın metrobüs üstgeçidinin direğine çarpması sonucu 3 polisimiz ağır yaralandı. Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Polislerimizi taşıyan aracın kaza sonrası görüntüsü
Polislerimizi taşıyan aracın kaza sonrası görüntüsü

Beylikdüzü'nde polislerimizi taşıyan midibüs, metrobüs üstgeçidinin direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan 3 polisimiz ağır yaralandı.

Kaza sonrası 3 polisimiz araçta sıkıştı.


3 polisimiz araçta sıkıştı

  • Kaza, D-100 Karayolu, Güzelyurt Metrobüs Durağı mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 polis itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan polislerimizin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

Ayrıntılar geliyor...

İstanbul'da feci kaza! Ayak parmakları koptu
GÜNDEM
İstanbul'da feci kaza! Ayak parmakları koptu
Ayasofya için emsal

Ayasofya için emsal

​Kariye Camii 74 yıl sonra ibadete açılacak.
Ovaköy tercih değil zaruret

Ovaköy tercih değil zaruret

​Bölgede PKK'nın tüm lojistik ve terörist sevkiyatı engellenebilir.
Bu da PKKnınHristiyan taburu

Bu da PKK'nın
Hristiyan taburu

SDG'ye ait Hristiyan ​taburları cepheye sürdüler.
2020 için<br>845 hedef

2020 için
845 hedef

​Kabinenin bir yıllık icraat ajandası açıklandı.​
Maltepe’nin parası Adalar’a

Maltepe’nin parası Adalar’a

​Çöp dağlarıyla boğuşan Maltepe Belediyesi, Adalar Belediyesi'ne benzin yardımı yaptı.
Havada asılı<br>bir şehir<br>

Havada asılı
bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.

Çocuklarımız silah değil kalem tutsun

Çocuklarımız silah değil kalem tutsun

​Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 63 gün geride kaldı.
Filistin arazilerine<br>el koyacak

Filistin arazilerine
el koyacak

​İşgalci İsrail, Batı Şeria için kirli planlar kuruyor.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Abonelikli<br>bağış sistemi

Abonelikli
bağış sistemi

Kızılay'a düzenli aralıklarla bağış yapılabilecek.
İfade çağrısına ret

İfade çağrısına ret

​Trump ve Adalet Bakanlığı talimatı verdi.
Durağa dalan şoför tutuklandı

Durağa dalan şoför tutuklandı

​Denizden çıkarılarak gözaltına alınmıştı.
ABD'nin söyleyecek sözü kalmadı

ABD'nin söyleyecek sözü kalmadı

​Cumhurbaşkanlığından ABD'nin terör raporuna tepki.
Irak'ta <br>şiddet dinmiyor

Irak'ta
şiddet dinmiyor

Olaylı bölgelere çok sayıda askeri birlik sevk edildi.
100 bin Türk <br>rekor kırdı!

100 bin Türk
rekor kırdı!

Stadyuma en çok taraftar çeken maç oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.