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ADANA

Adana'da polisten kaçan şüpheli araç emniyet müdürlüğünün kapısına çarpıp kaza yaptı

Polisten kaçan şüpheli emniyetin kapısına çarptı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli sürücü kaçtığı sırada İl Emniyet Müdürlüğü’nün nizamiye kapısına çarparak kaza yaptı. Kaza sonucu araçta bulunan 3 kişi hafif yaralanırken aşırı alkollü olan sürücü ise ayakta durmakta zorluk çekti.

Haber Merkezi IHA
Adana'da emniyet müdürlüğünün kapısına çarpan alkollü sürücü.
Adana'da emniyet müdürlüğünün kapısına çarpan alkollü sürücü.

Adana'nın Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi Adana Emniyet Müdürlüğü Nizamiye kapısı önünde gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre, asayiş ve trafik uygulaması yapan polis ekipleri 34 BEY 413 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Mert B. kaçmaya başladı.

İHA
Polisten kaçan şüpheli sürücü emniyet müdürlüğünün kapısına çarparak kaza yaptı.

Polisten kaçmak istedi emniyetin kapısına çarparak yakalandı

Uygulama noktasından kaçan Mert B., kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Mert B. İl Emniyet Müdürlüğü nizamiye kapısına çarparak kaza yaptı. Otomobil içerisinde bulunan yolcu konumundaki 3 kişi hafif şekilde yaralanırken tedavileri yapılmak üzere Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İHA
Adana'da polisten kaçan sürücünün kaza yapması sonucu araçtaki 3 kişi yaralandı.

Alkol metreyi üflememek için kolunun ağrıdığını bahane etti

Trafik polisleri Mert B.’in alkol testini almak istedi, bunun için sürücüye alkometreyi uzattılar. Mert B. alkol metreyi üflememek için kolunun ağrıdığını öne sürerek polise zorluk çıkardı. Sürücü Mert B.” Kolum çok ağrıyor, ağabey kolum çok ağrıyor. Ben veterinerim. Kolumu emniyete alın ondan sonra” diyerek alkolmetreyi üflemekte direndi. Daha sonra ayakta durmakta güçlük çeken Mert B. alkol metreyi üfledi. Mert B. 2.28 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan sürücü Mert B. tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

İHA
Emniyet müdürlüğünün kapısına çarpan alkollü sürücü kolunun ağrıdığını söyleyerek alkol metreyi üflemek istemedi.

İHA
Polisin alkol metre ile yaptığı test sonucunda sürücü yüksek promilde alkol aldığı tespit edildi.
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