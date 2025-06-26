Polisten özel çocuklara lunapark eğlencesi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunun büyük takdirini toplayan sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Proje kapsamında Denizli’nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde yaşayan özel gereksinimli çocuklar, polis memurları eşliğinde lunaparka götürüldü. Aileleriyle birlikte lunaparkta çeşitli etkinlikler gerçekleştiren özel çocuklar, gönüllerince eğlendi. Oyuncaklara binen ve kendileriyle fotoğraflar çektiren çocuklara eşlik eden polis memurları, özel bireylerin yaşadığı samimi mutluluk ve neşelerine ortak oldu. Polisin her alanda vatandaşın yanında olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, "Onların yüzlerindeki tebessüme ortak olmak, bizler için en büyük mutluluktu" dedi.