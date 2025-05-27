Arkadaşları minik Mert'in iyileşmesi için ele ele verdi

Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Mert Eskici, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) adıyla bilinen ‘kas erimesi' hastalığıyla mücadele ediyor. Sağlığına kavuşabilmesi için Dubai'de uygulanan ‘Elevidys İnfüzyon Gen' tedavisi olması gereken minik Mert için Valilik onaylı yardım kampanyası başladı. Mert Eskici'nin sağlığı için önemli olan yardım çağrısını Sarayköy Sakarya İlkokulu öğrencileri cevapsız bırakmadı.









Sakarya İlkokulu öğrencileri bir yıl boyunca emek emek yaptıkları bileklik, kitap ayracı, şişe ve taş boyama gibi çeşitli el işi ürünlerini, DMD kas hastası Mert Eskici'nin tedavisine katkıda bulunmak için düzenledikleri etkinlikte satışa sundu.









Öğrencilerin, minik Eskici için düzenledikleri yardım etkinlikte hem veliler hem de ilçedeki vatandaşların büyük ilgisini çekti ve kısa sürede satışa sunulan ürünler tükendi. Toplanan paralar ise valilik onaylı olan hesap numarasına okul yönetimi tarafından gönderilerek tedavi sürecine katkıda bulunuldu.









Öğrencileriyle gurur duyduklarını dile getiren öğretmenler, "Çocukların küçük yaşlarına rağmen konunun önemini algılayarak yardımlaşma sürecinde canla başla çalışmaları bizleri mutlu etti" dedi.





Küçük kardeşlerinin bir an önce iyileşmesini istediklerini ifade eden öğrenciler, yardım kampanyasına dahil oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.





Okul yönetimi, öğretmenleri ve öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturduğu bu örnek davranış büyük alkış topladı.







