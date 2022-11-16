Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukrayna'dan ateşlenen füze yanlışlıkla Polonya'ya düştü

Polonya Başbakanı Morawiecki: "Rusya'ya karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü."
Ayrıntılar geliyor...
Polonya Başbakanı Morawiecki: "Rusya'ya karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü."
Ayrıntılar geliyor...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.