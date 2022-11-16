Gündem Polonya Başbakanı Morawiecki Ukraynadan ateşlenen füze yanlışlıkla Polonyaya düştü
POLİTİKA

Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukrayna'dan ateşlenen füze yanlışlıkla Polonya'ya düştü

Polonya Başbakanı Morawiecki: "Rusya'ya karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü."

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Haber Merkezi AA
Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukraynadan ateşlenen füze yanlışlıkla Polonyaya düştü
Polonya Başbakanı Morawiecki

Polonya Başbakanı Morawiecki: "Rusya'ya karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü."

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