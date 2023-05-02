|
Gündem

Polonya'daki Türk seçmenler yarın sandık başına gidiyor

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Polonya'da bulunan Türk vatandaşları yarın sandık başına gidecek.

12:09 . 2/05/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Polonya
'nın başkenti Varşova'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için hazırlıklar tamamlandı, seçmenler yarından itibaren oy kullanabilecek.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, AA muhabirine, Polonya'daki seçim hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimler için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Fırat, "Vatandaşlarımız 3-7 Mayıs tarihlerinde oy verebilecek. 3 Mayıs'ın burada resmi tatil olması nedeniyle herkes hafta sonu oy kullanır gibi çok rahat oy kullanabilecek. Gelecek hafta sonu dahil sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek." diye konuştu.

Fırat, seçime yönelik çalışmalar kapsamında bilgisayar kontrollerinin tamamlanarak müşahitlerle de bir araya gelindiğine değinerek,
"Sandık kurulları oluşturuldu. Başkanlarla eğitim toplantıları yapıldı. Dolayısıyla olabildiğince hazırlıklı şekilde seçime gidiyoruz. Gayet kalabalık ve yoğun bir katılım bekliyoruz. İnşallah sorun çıkmadan, güzel bir şekilde tamamlayacağız seçimleri."
değerlendirmesinde bulundu.

Seçmen kaydı olan herkesi oy kullanmaya beklediklerini vurgulayan Fırat, "Çok önemli seçimler, hem cumhurbaşkanımızı seçeceğiz hem parlamenter seçimler yapılarak meclis tekrar seçilecek. Dolayısıyla bu önemli seçimlerde kaydı olan herkesin gelmesini, oyunu kullanmasını, demokratik haklarını kullanmalarını kendilerinden rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Polonya'da toplam 10 bin 457 seçmen bulunuyor.



#Polonya
#Türk
#seçmen
#oy
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.