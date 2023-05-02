Polonya'daki Türk seçmenler yarın sandık başına gidiyor

Seçimler için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Fırat, "Vatandaşlarımız 3-7 Mayıs tarihlerinde oy verebilecek. 3 Mayıs'ın burada resmi tatil olması nedeniyle herkes hafta sonu oy kullanır gibi çok rahat oy kullanabilecek. Gelecek hafta sonu dahil sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek." diye konuştu.