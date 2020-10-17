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Gündem Pompalı cinayette tutuklama 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi
GAZİANTEP

Pompalı cinayette tutuklama: 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

Alacak verecek meselesi yüzünden Metin Köseoğlu'nu pompalı tüfek ile öldüren 6 kişiden 4'ü yakalanıp tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Pompalı cinayetinde 4 tutuklama.
Pompalı cinayetinde 4 tutuklama.

Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen cinayet olayı sonrası çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri 25 adrese düzenledikleri eşzamanlı operasyonlarla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

  • Emniyette işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 cinayet şüphelisinden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların olayda hayatını kaybeden Metin Köseoğlu’nun amca çocukları olduğu öğrenilirken cinayetin ise alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği ortaya çıktı.

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