Pompeo'dan dikkat çeken iddia: İki ülke nükleer savaşın eşiğinden döndü

ABD Dışişleri eski Bakanı Mike Pompeo , anılarını kaleme aldığı "Never Give an Inch: Fighting for the America I Love (Asla Bir Santim Vermeyin: Sevdiğim Amerika için Savaşmak)" adlı kitapta Pakistan ve Hindistan'ın Şubat 2019'da neredeyse nükleer savaşın eşiğine geldiğini yazdı.

"İKİ ÜLKE NÜKLEER SAVAŞA ÇOK YAKINDI"

Pompeo, kitabında, "Acaba dünya, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin Şubat 2019'da bir nükleer savaşa dönüşmeye ne kadar yakın olduğunu biliyor muydu? Bu sorunun cevabını kesin olarak bilmiyorum. Ancak bildiğim iki ülkenin savaşa çok yakın olduğuydu" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRLERİNİ TEHDİT ETTİKLERİ GECEYİ HİÇ UNUTAMADIM"

Hanoi'de Şubat 2019'da Kuzey Korelilerle yapılan nükleer silahlarla ilgili zirvede, Pakistan ve Hindistan'ın uzun süredir devam eden Keşmir bölgesindeki anlaşmazlıkla alakalı birbirlerini tehdit etmeye başladığı geceyi "hiç unutmadığını" belirten Pompeo, karşılıklı tehdidin 40 Hintli askerin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrasında başladığını aktardı.

"HAVA SAHASI İHLALLERİ BAŞLADI, SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ"

Pompeo, saldırı hakkında, "Muhtemelen kısmen Pakistan'ın sıkı olmayan terörle mücadele politikaları sayesinde mümkün oldu" yorumunu yaptı. Eski Dışişleri Bakanı, saldırı sonrasında Hindistan'ın Pakistan içlerine hava saldırısı düzenlediğini, Pakistanlıların da savaş uçakları arasındaki "it dalaşı" sonrasında bir uçağı düşürerek pilotunu esir aldığını hatırlattı.

"HİNTLİ YETKİLİ BANA 'PAKİSTAN NÜKLEER SALDIRIYA HAZIRLANIYOR' DEDİ"

Hanoi'de Hintli bir yetkilinin görüşmek için gece yarısı kendisini uyandırdığını ve Pakistanlıların bir nükleer saldırıya hazırlandığını, kendilerinin de buna karşılık vermek üzere alarma geçmeyi düşündüğünü anlattığını aktaran Pompeo, Hintli yetkiliden "hiçbir şey yapmamasını ve durumu düzeltmek için biraz zaman" istediğini ifade etti.

"HİNTLİ YETKİLİNİN DEDİKLERİNİ PAKİSTANLI YETKİLİYE AKTARDIM"

Hanoi'de bulunan dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile oteldeki küçük "güvenli haberleşme tesisinde" çalışmaya başladıklarını belirten Pompeo, daha önce çok defa temasta bulunduğu Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bacva'ya ulaşarak Hintlilerin söylediklerini aktardığını kaydetti.

"PAKİSTANLI YETKİLİ BANA 'ASIL HİNDİSTAN NÜKLEER SALDIRIYA HAZIRLANIYOR' DEDİ"

Pompeo, Bacva'nın, bunun doğru olmadığını, bilakis Hindistan'ın nükleer silahlarını kullanıma hazır hale getirdiğini söylediğine işaret etti.

"İKİ TARAFIN DA NÜKLEER SALDIRIYA HAZIRLANMADIĞINI İKİ TARAFI İKNA EDEREK KRİZİ SONLANDIRDIK"

Eski Dışişleri Bakanı, birkaç saat içinde Yeni Delhi ve İslamabad'da yaptıkları çalışma sonucu her iki tarafı da nükleer savaşa hazırlanmadıkları konusunda ikna ettiklerini kaydetti.

Hindistan ve Pakistan, Pompeo'nun iddialarına yönelik herhangi bir açıklama yapmadı.







