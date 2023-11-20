Pos cihazıyla 2 milyon liralık hırsızlık

Fatih Çemberlitaş’ta 4 gün önce meydana gelen olayda 42 yaşındaki Mauritius uyruklu Mohammed A.F.B., Çemberlitaş’ta bulunan ATM'den para çekmek istedi. ATM’den nasıl işlem yapacağını bilmeyen Mohammed A.F.B.’nin yanına gelen iki kişi yardımcı olabileceğini söyledi. Mağdur Mohammed A.F.B.’nin kredi kartını alan şüphelilerden biri, sözde yardım etmeye çalıştı. Bir süre sonra kartını geri alan Mohammed A.F.B., işlem yaptıktan sonra, kredi kartı hesabında 2 milyon liralık alışveriş yapıldığını fark etti. Şok olan Mohammed A.F.B. soluğu poliste aldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada bankamatiği gören bir güvenlik kamera görüntüsünü kullanarak önce şüphelilerin eşkalini ardından kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden daha önce 17 kez polise geliş kaydı bulunan Fethi B.(34) ile Hamit G.(40) gözaltına alındı.