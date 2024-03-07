Prof. Dr. İlhami Gülçin uluslararası ödüllerini KAAN ve SİHA mühendislerine atfetti

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesi de olan Prof. Dr. Gülçin, geçen yıl mayıs ayında TÜBA tarafından duyurusu yapılan ve İran TÜBİTAK'ı olarak bilinen IROST (Iranian Research Organization for Sciences & Technology) tarafından düzenlenen programa başvurdu.
Türkiye'den yoğun başvurunun yapıldığı programda, Prof. Dr. Gülçin'in "Biyokimya alanında doğal veya sentetik antioksidan moleküllerin antioksidan kapasitelerinin belirlenmesi ve etki mekanizmalarının aydınlatılması, global hastalıklar ile ilintili bazı metabolik enzimler için selektif inhibitör seçimi, dizaynı ve sentezi" konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları değerlendirilerek ödüle layık görüldü.
"Gururla bayrağımızı İran'da dalgalandırdık ve ülkemizi temsil ettik"
Gülçin, her ülkenin kendine özel TÜBİTAK gibi bilimsel kuruluşlarının ödüllendirme sistemi olduğunu söyledi.
Gülçin, uluslararası ödül almanın gururunu yaşadıklarını belirerek, 2002 yılından beri biyokimya alanında antioksidan ve enzim inhibisyonları alanında çalışmalar yaptığını anlattı.
Hem gıdalara hem de tıp ve farmakolojiyle bağlantılı olan özellikle doğal antioksidanların çok önemli olduğunu vurgulayan Gülçin, şöyle devam etti: