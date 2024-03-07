Prof. Dr. İlhami Gülçin uluslararası ödüllerini KAAN ve SİHA mühendislerine atfetti

"Artık dünyadaki ürünlerde o kadar katkı maddesi kullanılıyor ki bunların sağlıkla ilgili sıkıntıları var. Bu noktada doğal antioksidanlar çok büyük kıymet kazanıyor. Bundan dolayı doğal antioksidanları çalıştık. Bunun dışında bazı global ve yaygınlık gösteren hastalıklar var, Alzheimer, kanser, glokom ve diyabet gibi. Bu hastalıkların patolojisiyle ilintili olan enzimler var, bu enzimlerin inhibisyonu son derece önemli. Çalışmalarımızın ikinci ayağında da bunlar var. Tabii bunlarla ilgili yaptığımız çalışmalar, bilimsel veri tabanlarında da çok büyük ilgi gördü ve Türkiye'de en çok atıf alan bizim çalışmalarımızdır."