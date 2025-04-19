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Prof. Dr. Levent Şahin, sosyal medyada kendisine yapılan saldırılara sessiz kalmadı

Prof. Dr. Levent Şahin, sosyal medyada kendisine yapılan saldırılara sessiz kalmadı

23:0319/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Şahin, tehdit boyutuna varan sosyal medya paylaşımlarına yönelik hukuki süreç başlattı.
Şahin, tehdit boyutuna varan sosyal medya paylaşımlarına yönelik hukuki süreç başlattı.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından şahsına yönelik başlatılan linç kampanyalarına karşı sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahin, şahsını doğrudan hedef alan hakaret, tehdit, küfür ve iftira içeren paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu. Öte yandan Şahin, tazminat davalarından elde edilecek tüm gelirin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını ifade etti.

İBB Başkanlığı döneminde
Ekrem İmamoğlu
'nun
diploması
nın iptal edilmesinin ardından
İstanbul Üniversitesi
'ne karşı sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı.
Bu yapılan saldırıların hedefinde
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin
de yer aldı.

İmamoğlu destekçileri, 'sahte diploma' skandalını İstanbul Üniversitesi ve İşletme Fakültesi ile Şahin'e yıkarak onları sorumlu gibi göstermek adına sosyal medyada tehdit boyutuna varan paylaşımlarda bulundu.

Saldırıla sessiz kalamadı

Prof. Dr. Levent, doğrudan şahsını hedef alan ve hakaret, küfür ve iftira da içeren bu linç kampanyası karşısında sessizliğini bozdu.

X hesabından paylaşımda bulunan Levent, kendisine yapılan saldırılara karşı hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Tüm gelir Mehmetçik Vakfı'na

Avukatlarının, kendisini hedef alan paylaşımları tüm iletişim mecralarında tek tek tespit etmeye başladığını belirten Levent, açacakları tüm tazminat davalarından elde edilecek gelirlerin tamamının da Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını söyledi.




#Levent Şahin
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