Prof. Dr. Levent Şahin, sosyal medyada kendisine yapılan saldırılara sessiz kalmadı

İBB Başkanlığı döneminde Ekrem İmamoğlu 'nun diploması nın iptal edilmesinin ardından İstanbul Üniversitesi 'ne karşı sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı.

Bu yapılan saldırıların hedefinde İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin de yer aldı.

İmamoğlu destekçileri, 'sahte diploma' skandalını İstanbul Üniversitesi ve İşletme Fakültesi ile Şahin'e yıkarak onları sorumlu gibi göstermek adına sosyal medyada tehdit boyutuna varan paylaşımlarda bulundu.

Saldırıla sessiz kalamadı

Prof. Dr. Levent, doğrudan şahsını hedef alan ve hakaret, küfür ve iftira da içeren bu linç kampanyası karşısında sessizliğini bozdu.

X hesabından paylaşımda bulunan Levent, kendisine yapılan saldırılara karşı hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Tüm gelir Mehmetçik Vakfı'na

Avukatlarının, kendisini hedef alan paylaşımları tüm iletişim mecralarında tek tek tespit etmeye başladığını belirten Levent, açacakları tüm tazminat davalarından elde edilecek gelirlerin tamamının da Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını söyledi.





Son günlerde sosyal medya üzerinden organize olduğu açık bir şekilde görülen ve doğrudan şahsımı hedef alacak şekilde hakaret, tehdit, küfür ve iftira içeren paylaşımları yapanlar hakkında hukuki süreç başlattığımızı kamuoyuna bildirmek isterim.



Avukatlarım, tüm iletişim… — Levent ŞAHİN, Prof. Dr. (@LeventSAHIN_IU) April 19, 2025







