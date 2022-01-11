Prof. Dr. Sözbilir: Helen yayındaki depremler Kıbrıs yayını tetikledi

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kıbrıs'ın güneyinde, Akdeniz'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Sözbilir, büyük ölçekli fayların birbirini tetikleyebileceğini belirterek, "Son 1 yıldır Girit Adası çevresinde Helen yayı üzerinde meydana gelen depremler, Kıbrıs yayını tetikledi. Tarihsel dönemlerde 8.4 büyüklüğüne varan mega depremler olmuş ve bu depremler sonrasında güney ve batı kıyılarımızda tsunami geliştiği bilinmektedir. Depremin büyüklüğü tsunami için alt sınır düzeyindedir. Kıbrıs yayı ile bağlantılı olan bu faylar, Kıbrıs adasından geçerek Hatay iline kadar uzanmakta ve Ölüdeniz fayıyla Doğu Anadolu fayına bağlanmaktadır. Bu nedenle büyük ölçekli fayların birbirini tetiklemesi söz konusudur" dedi.

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