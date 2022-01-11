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İZMİR

Prof. Dr. Sözbilir: Helen yayındaki depremler Kıbrıs yayını tetikledi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kıbrıs'ın güneyinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Son 1 yıldır Girit Adası çevresinde Helen yayı üzerinde meydana gelen depremler, Kıbrıs yayını tetikledi" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Sözbilir: Helen yayındaki depremler Kıbrıs yayını tetikledi
Prof. Dr. Hasan Sözbilir

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kıbrıs'ın güneyinde, Akdeniz'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Sözbilir, büyük ölçekli fayların birbirini tetikleyebileceğini belirterek, "Son 1 yıldır Girit Adası çevresinde Helen yayı üzerinde meydana gelen depremler, Kıbrıs yayını tetikledi. Tarihsel dönemlerde 8.4 büyüklüğüne varan mega depremler olmuş ve bu depremler sonrasında güney ve batı kıyılarımızda tsunami geliştiği bilinmektedir. Depremin büyüklüğü tsunami için alt sınır düzeyindedir. Kıbrıs yayı ile bağlantılı olan bu faylar, Kıbrıs adasından geçerek Hatay iline kadar uzanmakta ve Ölüdeniz fayıyla Doğu Anadolu fayına bağlanmaktadır. Bu nedenle büyük ölçekli fayların birbirini tetiklemesi söz konusudur" dedi.

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