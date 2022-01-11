Gündem Akdenizde şiddetli deprem
MERSİN

Akdeniz'de şiddetli deprem

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sosyal medyada, depremin Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiği kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mersinde son dakika deprem, Antalyada deprem son dakika, Kıbrıs deprem
Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.07'de Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

  • Deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Sosyal medyada, depremin Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiği kaydedildi.

Antalya'da 5.3 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Antalya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Türkiye geçen yıl ortalama saatte 3 kez sallandı
GÜNDEM
Türkiye geçen yıl ortalama saatte 3 kez sallandı
Akdenizde şiddetli deprem

Akdeniz'de şiddetli deprem

​Kıbrıs Adası açığındaki deprem tüm bölgede hissedildi.
100 kat daha bulaşıcı

100 kat daha bulaşıcı

'​Omicron olan birine 30 cm'den selam verseniz bulaşıyor.'
Irkçı kardeşlik

Irkçı kardeşlik

​Mülteci üzerinden artık 'çift taraflı' provokasyonlar yürütülüyor.
'Renkli devrimlere izin vermeyiz'

'Renkli devrimlere izin vermeyiz'

​Rusya Devlet Başkanı Putin'den, Kazakistan için Ukrayna benzetmesi.
Bu kuyruklar hasta ediyor

Bu kuyruklar hasta ediyor

​'Virüs kapmamışsanız bile test kuyruklarında beklerken kapabilirsiniz.'
Ordu kurdular

Ordu kurdular

​İngiltere'de radikal aşı karşıtları hükümete savaş açtı.
FETÖ'cüler asılsız <br>ihbarları böyle yaptı

FETÖ'cüler asılsız
ihbarları böyle yaptı

Önceden Wİ-Fİ şifresini bildikleri izbe mekanlardan mail göndermişler.
25 milyar dolar ihracat

25 milyar dolar ihracat

​18 üretim üssü, 85 bin kişiyi istihdam ediyor.
İlk ziyaret Balkanlar’a

İlk ziyaret Balkanlar’a

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 maratonunda ilk yurt dışı durağı Arnavutluk.

​Türkiye'nin 10 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
Aşı olmayana<br> ruhsat yok

Aşı olmayana
ruhsat yok

​Kocaeli'de koronayla mücadele için yeni uygulama.

Ömer Çelik: Meclis böyle bir lekeyi kabul edemez.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.