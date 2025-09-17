Promili fazla çıkan sürücü polise itiraz edip gazeteciye tepki gösterdi: Ehliyetine el konuldu

Olay, Tacin Mahallesi 100. Cadde’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde alkol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, şüphe üzerine şehir merkezi istikametine seyreden 68 AFC 131 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapılan Mehmet S. (24) isimli sürücüye alkol muayenesi yapan polis ekipleri, alkol metre ile yaptığı ölçümde sürücünün 0.53 promil alkollü olduğunu tespit etti. Bunun üzerine sürücüye ceza kesmek isteyen polis memurları sürücünün itirazı ile karşılaştı. 0.50 promil olan yasal sınırın 0.03 promil farkla ehliyetine el konulacağını öğrenen genç sürücü,

"Abi 0.03 promil, yarım saat bekleme sürem yok mu"

diye itiraz etti. Polis memurlarının, alkol aldığını belirtmediğini söylemesi üzerine genç sürücü,

"Yapmayın, etmeyin, sadece 0.03 promil"

dedi. Bu sırada görevini yapan gazeteciye tepki gösteren sürücü,

"Sen de çekip durma, çekemezsin beni. Kapat o kamerayı"