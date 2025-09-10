Yeni Şafak
Müdüre okul bahçesinde darp

18:1310/09/2025, Çarşamba
AA
Darbedilen müdür, şahıstan şikayetçi olacağını söyledi.
Darbedilen müdür, şahıstan şikayetçi olacağını söyledi.

Aksaray'da 23 Nisan Ortaokulu ve İlkokulu bahçesinde kapüşonlu ve elinde çanta olan şahsı görenler durumu okul müdürüne bildirdi. Müdür, şahsı dışarıya çıkarmaya çalıştığı sırada ikili arasında tartışma çıktı. Şahıs, müdürü darbederek olay yerinden kaçtı.

Aksaray'da okul müdürü, okul bahçesine girmeye çalışan kişi tarafından darpedildi.

Alınan bilgiye göre, 23 Nisan Ortaokulu ve İlkokulu bahçesinde kapüşonlu ve elinde çanta olan Murat K'yi görenler durumu okul müdürü Recep Çelen'e bildirdi.

Çelen, Murat K'yi okuldan çıkarmaya çalıştığı sırada tartışma çıktı.

Darbedip kaçtı

Murat K, okul müdürü Çelen'i darpederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Murat K'yi gözaltına aldı.

"35-40 yaşlarında bir şahıstı, daha önce hiç görmedim"

Çelen, AA muhabirine, saldırganı tanımadığını öğrenci velisi de olmadığını söyledi.

Saldırganın gözüne yumruk attığını belirten Çelen, "35-40 yaşlarında bir şahıstı, daha önce hiç görmedim. Veli olduğunu düşünmüyorum. Sanırım madde etkisindeydi. Okulun içine alınmasına izin vermediğim için saldırıya uğradım, darp raporu aldım şikayetçi olacağım." diye konuştu.



