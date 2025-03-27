Provokatif paylaşım yapan 30 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformu üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili provokatif içerikli paylaşımlar yaptıkları ve sokağa çıkma çağrısında bulundukları belirlenen hesaplara ilişkin inceleme yaptı.