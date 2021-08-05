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ANTALYA

Provokatörler yangın bölgesinde: Havadan ve karadan müdahaleye rağmen 'Yardım edilmiyor' yalanı

Antalya Manavgat'taki yangın bölgesinde bir kadın, alevlere karadan ve havadan müdahale edilirken "Yanıyoruz, kimse yardım etmiyor" röportajı verdi. Röportajda, konuşma yapan kadının çevresindeki itfaiye ve helikopterlere yer verilmeden algı yapıldı. Civardaki itfaiye araçları TOMA'lar ve helikopterler, bir başka vatandaşın kayıt altına aldığı görüntülere yansıdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Provokatörler yangın bölgesinde: Havadan ve karadan müdahaleye rağmen Yardım edilmiyor yalanı
Manavgat

Yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürürken, yangın bölgelerine giden provokatörler 'yardım edilmiyor' algısı oluşturmaya çalışıyor. Son olarak Antalya Manavgat'ta, yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen bir kadın "Yanıyoruz, kimse yardım etmiyor" diyerek bir röportaj verdi.

İtfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken
OYNAT 01:50
İtfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken "Kimse müdahale etmiyor" diyen kadının röportajı ortaya çıktı
Antalya Manavgat'ta çıkan eş zamanlı yangınlara havadan ve karadan müdahale edilirken 'Yanıyoruz kimse yok' röportajı veren kadın bir vatandaş tarafından görüntülenerek ifşa edilmişti. Kamera açısı dışında kalan itfaiye ve helikopterleri görüntüleyen vatandaşın deşifre ettiği kurgu röportaj ortaya çıktı.

'DESTEK YOK' YALANI

Sade Vatandaş isimli YouTube hesabında "Gündoğmuş'ta Vatandaş Sinir Krizi Geçirdi!" başlığıyla paylaşılan videoda röportajda sözlerine yer verilen kadın, bölgeye yardımda bulunulmadığını, helikopter ve uçak gönderilmediğini söylüyor.

EKİPLER BÖLGEDEYDİ

Oysa bir vatandaş tarafından röportajın gerçekleştirildiği esnada kayıt altına alınan görüntülerde, yakınlarda çok sayıda itfaiye aracı, TOMA ve yangınla mücadele ekibi görülüyor. Havadan müdahale için bölgede bulunan helikopter sesleri de duyuluyor. Bunlar, kamara açısı dışında bırakılıyor.

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