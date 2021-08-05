Provokatörler yangın bölgesinde: Havadan ve karadan müdahaleye rağmen 'Yardım edilmiyor' yalanı

Yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürürken, yangın bölgelerine giden provokatörler 'yardım edilmiyor' algısı oluşturmaya çalışıyor. Son olarak Antalya Manavgat'ta, yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen bir kadın "Yanıyoruz, kimse yardım etmiyor" diyerek bir röportaj verdi.
'DESTEK YOK' YALANI
Sade Vatandaş isimli YouTube hesabında "Gündoğmuş'ta Vatandaş Sinir Krizi Geçirdi!" başlığıyla paylaşılan videoda röportajda sözlerine yer verilen kadın, bölgeye yardımda bulunulmadığını, helikopter ve uçak gönderilmediğini söylüyor.
EKİPLER BÖLGEDEYDİ
Oysa bir vatandaş tarafından röportajın gerçekleştirildiği esnada kayıt altına alınan görüntülerde, yakınlarda çok sayıda itfaiye aracı, TOMA ve yangınla mücadele ekibi görülüyor. Havadan müdahale için bölgede bulunan helikopter sesleri de duyuluyor. Bunlar, kamara açısı dışında bırakılıyor.