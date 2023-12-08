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Putin resmen ilan etti: Rusya'daki devlet başkanı seçiminde yeniden aday olacağım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda askerlere madalya takma törenine katıldı. 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Putin, yeniden aday olacağını duyurdu.

15:38 - 8/12/2023 Friday
AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda askerlere madalya takma törenine katıldı.
Putin, törende
2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını ilan etti.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinin Başkanı Valentina Matviyenko, Putin'in seçimde aday olma kararını desteklediğini açıkladı.

Federasyon Konseyi, devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin toplanarak seçimin 17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.
Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış,
Vladimir Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.


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#devlet başkanı seçimi
#Putin
#Rusya
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