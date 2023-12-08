Putin resmen ilan etti: Rusya'daki devlet başkanı seçiminde yeniden aday olacağım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile ortaklığın en yüksek düzeyde olduğunu ve uzun yıllar çeşitli alanlarda elde edilen tecrübeye dayandığını belirterek, "Her iki taraf da iyi komşuluk, ortaklık ve karşılıklı çıkar ilkelerine dayalı bağları daha da geliştirme konusunda kararlı." dedi.