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KAYSERİ

Ramazan ayının atmosferinden etkilendi, Müslüman oldu - Kayseri haberleri

Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı Malene, Müslüman olarak Zehra adını aldı

Kayseri’de Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı Malene Goldbeak Jorgersen, Müslüman olarak "Zehra" ismini aldı. Jorgensen, ramazan ayının manevi atmosferinden etkilenerek Müslüman olmak istediğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Malene Jorgensen, Müslüman olarak Zehra adını aldı.
Malene Jorgensen, Müslüman olarak Zehra adını aldı.

Danimarka vatandaşı 22 yaşındaki Malene Jorgensen, İslamiyet'i seçerek "Zehra" adını aldı.

Jorgensen, ülkesinden bir süre önce çalışmak için turizm merkezi Alanya'ya geldi. İş arkadaşı Mustafa Apılı ile bir süre önce Kayseri'ye gezmeye gelen Jorgensen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle dönemedi.

DHA

Burada Kayserili olan iş arkadaşı Apılı'nın ailesiyle tanışan Jorgensen, ramazan ayının manevi atmosferinden etkilenerek Müslüman olmak istediğini söyledi.

İl Müftülüğüne başvuran Jorgensen, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve "Zehra" adını aldı.

DHA

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Şahin Güven, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi ve dua okudu.

Güven'in ihtida belgesi verdiği kadına, İngilizce Kur'an-ı Kerim ve peygamberlerin hayatını anlatan kitap hediye edildi.

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