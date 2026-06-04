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Recep Gürkan’dan bile fotoğraf istemişler

Recep Gürkan’dan bile fotoğraf istemişler

04:004/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Recep Gürkan.
Recep Gürkan.

CHP delegesi Turgut Koç, savcılığa yeni ifade verdi.

Önceki ifadesinde 38’inci Olağan Kurultay’la ilgili gündemi sarsan iddialarda bulunan Koç, delegelerin, kabinlerde oy pusulasıyla fotoğraf çekip kime oy verdiklerini kayıt altına aldıklarını söylemişti. Koç’un, eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’la ilgili anlattıkları da uzun süre konuşuldu. Özel’i desteklemesi karşılığında Gürkan’a belediye başkanlığı için söz verildiğini kaydeden Koç, ek ifadesinde Gürkan’dan bile kimi desteklediğine yönelik fotoğraf istendiğini söyledi: “Recep Gürkan, Özel’e oy verdiğine ilişkin bulunduğu locadan fotoğraf çekti. Bu fotoğrafları hem bana gösterdi hem de mesaj olarak gönderdi.”



#CHP
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