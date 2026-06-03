Emaneti ganimet görenlerle mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile telefonda görüştü.Erdoğan, Jetten'i yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, Hollanda ile yeni dönemde de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini de kapsar şekilde diyalog ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Erdoğan, bir telefon görüşmesi de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptı. Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrar için gayret gösterdiğine işaret eden Erdoğan, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceklerini vurguladı.