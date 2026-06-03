Emaneti ganimet görenlerle mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sayıştay’ın 164. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nde CHP’li belediyelerdeki yolsuzluklara tepki gösterdi: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’li belediyeleri eleştirerek “Milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur” dedi.
Sayıştay Başkanlığı’nda düzenlenen 164. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’ne katılan Erdoğan, Türkiye’nin geçmişte savrukluğun, özensizliğin, popülizmin sıkıntısını çok çekmiş bir ülke olduğunu söyledi.
HAZİNE'NİN HORTUMLANDIĞINI UNUTMADIK
Milletin dişinden, tırnağından artırdığı kaynakların nasıl har vurup harman savrulduğunu gayet iyi hatırladıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: “SSK’nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin Hazine'sinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık.”
VESAYETÇİLER MALİYEYE EN BÜYÜK ZARARI VERDİ
Şunu da söylemek isterim ki; tamahkarlar ve beceriksizler kadar kamu maliyesine en büyük darbeyi indirenlerden biri de vesayetçiler olmuştur. Geçen hafta 66. yıl dönümü geride kalan 27 Mayıs 1960 darbesinden başlayarak tüm antidemokratik müdahaleler bu ülkeye milyarlarca dolar zarar vermiş, halkımızı fakirleştirmiş, Türkiye’yi geride bırakmıştır. İşte, en son FETÖ’nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır.
GEZİ’NİN MALİYETİ 1,5 MİLYAR DOLAR
Milli iradeyi gasbetmeye çalışan darbeciler bunda muvaffak olamasalar dahi her bir vatandaşımızın cebinden binlerce dolar gasp etmişlerdir. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır. Kamu kaynaklarının halkın yararına olacak şekilde kullanılmasından bahsederken bunların da hesaba katılması gerektiğine inanıyorum.
VERDİKLERİ ZARAR YETERİNCE TARTIŞILMIYOR
İster sokak olayları ister FETÖ’vari terör örgütleri isterse cuntacılar vasıtasıyla olsun milli iradeyi hedef alan vesayet teşebbüslerinin ülkemize ve milletin kesesine verdiği zarar maalesef yeterince tartışılmıyor. Türkiye’nin her türlü vesayet odağına karşı mücadelesi aynı zamanda bu yüklerden de tamamen kurtulma mücadelesidir. İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır.
İSRAFA GÖZ YUMMAYIZ
“Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak; kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir. Kamu malında 86 milyon vatandaşımızın her birinin hakkı vardır. Garip gurebanın, tüyü bitmemiş yetim ve öksüzün payı vardır. Beytülmal aynı zamanda gelecek kuşakların bizlere emanetidir.”
KAYNAKLARIN KULLANIMI KIRMIZI ÇİZGİMİZ
“Makamı, ünvanı, mevkii ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar, kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz, kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz.”
SKANDALLAR MAZUR GÖRÜLEMEZ
“Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı, unutmayın, hepimiz sorumluyuz.”
Yoğun diplomasi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, ilk olarak Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi. Erdoğan, resmi törenle karşıladığı el-Burhan’la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye ile Sudan ilişkilerini ticaret, tarım, enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
JETTEN VE PAŞİNYAN İLE KONUŞTU
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile telefonda görüştü.Erdoğan, Jetten'i yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, Hollanda ile yeni dönemde de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini de kapsar şekilde diyalog ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Erdoğan, bir telefon görüşmesi de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptı. Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrar için gayret gösterdiğine işaret eden Erdoğan, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceklerini vurguladı.