CHP'de imza kavgası

111 CHP milletvekili, yayınladıkları ortak açıklamayla partinin 12 Temmuz’da olağanüstü kurultaya gitmesi çağrısında bulundu. Karşı cephe ise bazı isimlerin listeye bilgileri dışında yazıldığı iddiasını gündeme getirdi. Öte yandan imzacı vekillerin hepsinin Özel destekçisi olmadığı, CHP’nin seçimlere katılımına ilişkin hukuki tartışmalardan kaygı duydukları için listeye adlarını yazdırdıkları iddia edildi. Tartışmayı büyüten çıkış ise eski CHP milletvekili Hüseyin Yıldız’dan geldi. Yıldız, açıklamayı paylaşan CHP Ankara Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nu hedef alarak, “Nurhayat, akıllı ol; yalvardığın günü unutma. Konuşursam ülkeyi terk edersin, gut bay” ifadelerini kullandı.