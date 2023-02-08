Refakatçisi olmayan depremzede çocukların teslim edileceği yer ve irtibat numaraları paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444." açıklamasını yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verileceğini açıklayan Erdoğan, “10 il için TOKİ eliyle 1 yıl içerisinde yeni konutlar inşa edilecek” dedi.