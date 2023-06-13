Rekabet Kurumu'ndan Rekabet Hukuku Çevrim İçi Staj Programı

Çevrim içi olarak yapılacak olan staj programına katılmak isteyen adayların üniversitelerin hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, endüstri veya işletme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, istatistik ve bilgisayar, matematik ve bilgisayar, endüstri mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektronik mühendisliği bölümlerinin 4 yıllık lisans programlarından 2023 yılı içerisinde mezun olmaları veya

Adayların, katılım belgesi almaya hak kazanabilmeleri için eğitimin tamamına katılmaları ve staj eğitimi sırasında yapılacak sınavdan 70 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Ayrıca adaylara bildirilmesi durumunda ikinci haftanın sonunda yapılacak olan örnek olay çalışmasında sunum yapılması zorunlu olup, sunum yapılmadığı takdirde katılım belgesi verilmeyecektir. Staj programında her gün yoklama alınır ve adayların mazeret bildirmek koşuluyla 1 gün devamsızlık hakkı bulunmaktadır, mazeretli veya mazeretsiz 1 günden fazla devamsızlık yapan adaylara katılım belgesi verilmez.