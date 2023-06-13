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Rekabet Kurumu'ndan Rekabet Hukuku Çevrim İçi Staj Programı

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada Katılım Belgeli Rekabet Hukuku Çevrim İçi Staj Programı başvurularının başladığı duyuruldu. Başvurular, Rekabet Kurumu'nun resmi sitesinden yapılacak.

17:10 . 13/06/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Rekabet Kurumu'ndan Rekabet Hukuku Çevrim İçi Staj Programı duyurusu.

Rekabet Kurumu'ndan Rekabet Hukuku Çevrim İçi Staj Programı duyurusu.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada Katılım Belgeli Rekabet Hukuku Çevrim İçi Staj Programı başvurularının başladığı duyuruldu.


Rekabet Kurumu'nun paylaşımı şu şekilde:
Staj başvuru tarihleri

5 – 16 HAZİRAN 2023


Katılmaya hak kazanan adayların açıklanması

23 HAZİRAN 2023 – Cuma


Staj Dönemi

10 – 21 TEMMUZ 2023

Adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sonuçlar https://staj.rekabet.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecektir.


Başvuru koşulları

Çevrim içi olarak yapılacak olan staj programına katılmak isteyen adayların üniversitelerin hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, endüstri veya işletme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, istatistik ve bilgisayar, matematik ve bilgisayar, endüstri mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektronik mühendisliği bölümlerinin 4 yıllık lisans programlarından 2023 yılı içerisinde mezun olmaları veya

2023 yılı içerisinde 4. sınıf öğrencisi olmaları veya

2023 yılı içerisinde 4. sınıfa geçmiş olmaları

gerekmektedir.


Kayıt için adayların hazır bulundurması gereken bilgiler

E-Devlet üzerinden alınan adli sicil kaydı ve

Transkript (PDF formatında).


Katılım belgesi alabilmek için gereken şartlar

Adayların, katılım belgesi almaya hak kazanabilmeleri için eğitimin tamamına katılmaları ve staj eğitimi sırasında yapılacak sınavdan 70 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Ayrıca adaylara bildirilmesi durumunda ikinci haftanın sonunda yapılacak olan örnek olay çalışmasında sunum yapılması zorunlu olup, sunum yapılmadığı takdirde katılım belgesi verilmeyecektir. Staj programında her gün yoklama alınır ve adayların mazeret bildirmek koşuluyla 1 gün devamsızlık hakkı bulunmaktadır, mazeretli veya mazeretsiz 1 günden fazla devamsızlık yapan adaylara katılım belgesi verilmez.


Staj başvuruları 5 – 16 HAZİRAN 2023 tarihlerinde staj.rekabet.gov.tr adresinden yapılacaktır.

#Rekabet Kurumu
#staj
#Rekabet Hukuku Çevrim İçi Staj Programı
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