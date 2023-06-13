Rekabet Kurumu'ndan Rekabet Hukuku Çevrim İçi Staj Programı duyurusu.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada Katılım Belgeli Rekabet Hukuku Çevrim İçi Staj Programı başvurularının başladığı duyuruldu.
5 – 16 HAZİRAN 2023
23 HAZİRAN 2023 – Cuma
10 – 21 TEMMUZ 2023
Adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sonuçlar https://staj.rekabet.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecektir.
Başvuru koşulları
Çevrim içi olarak yapılacak olan staj programına katılmak isteyen adayların üniversitelerin hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, endüstri veya işletme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, istatistik ve bilgisayar, matematik ve bilgisayar, endüstri mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektronik mühendisliği bölümlerinin 4 yıllık lisans programlarından 2023 yılı içerisinde mezun olmaları veya
2023 yılı içerisinde 4. sınıf öğrencisi olmaları veya
2023 yılı içerisinde 4. sınıfa geçmiş olmaları
gerekmektedir.
Kayıt için adayların hazır bulundurması gereken bilgiler
E-Devlet üzerinden alınan adli sicil kaydı ve
Transkript (PDF formatında).
Katılım belgesi alabilmek için gereken şartlar
Adayların, katılım belgesi almaya hak kazanabilmeleri için eğitimin tamamına katılmaları ve staj eğitimi sırasında yapılacak sınavdan 70 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Ayrıca adaylara bildirilmesi durumunda ikinci haftanın sonunda yapılacak olan örnek olay çalışmasında sunum yapılması zorunlu olup, sunum yapılmadığı takdirde katılım belgesi verilmeyecektir. Staj programında her gün yoklama alınır ve adayların mazeret bildirmek koşuluyla 1 gün devamsızlık hakkı bulunmaktadır, mazeretli veya mazeretsiz 1 günden fazla devamsızlık yapan adaylara katılım belgesi verilmez.