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POLİTİKA

Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç üniversiteye ilişkin rektör atamaları kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 üniversitede değişiklik var

Buna göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Kalan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Türkay Dereli atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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