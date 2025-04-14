Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Resmi belgede sahtecilikten 124 yıl hapis cezası ile aranıyordu: Eyüpsultan'da yakalandı

Resmi belgede sahtecilikten 124 yıl hapis cezası ile aranıyordu: Eyüpsultan'da yakalandı

08:5114/04/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Atilla Karzan, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Atilla Karzan, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da farklı suçlarından 124 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Eyüpsultan Mobil Park ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan Devriye Ekiplerine bağlı Mobil Park ekipleri, istihbarat üzerine 124 yıl kesinleşmiş cezası ve 8 milyon 78 bin 463 lira para cezası bulunan Atilla Karzan'ı yakalamak için harekete geçti. Karzan'ın kaldığı adresi belirleyen ekipler, dün öğle saatlerinde dairenin bulunduğu site çevresinde çalışma başlattı. Atila Karzan, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Atilla Karzan'ın '30 adet karşılıksız çekle işlem yapmak' 'Hükümlü bir kişinin kaçmasına yardımcı olmak' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından arandığı belirlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan Karzan, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi



#eyüpsultan
#istanbul
#suçlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Nisan ayı mazot ve gübre desteği yattı mı?