Resmi belgede sahtecilikten 124 yıl hapis cezası ile aranıyordu: Eyüpsultan'da yakalandı

Eyüpsultan Devriye Ekiplerine bağlı Mobil Park ekipleri, istihbarat üzerine 124 yıl kesinleşmiş cezası ve 8 milyon 78 bin 463 lira para cezası bulunan Atilla Karzan'ı yakalamak için harekete geçti. Karzan'ın kaldığı adresi belirleyen ekipler, dün öğle saatlerinde dairenin bulunduğu site çevresinde çalışma başlattı. Atila Karzan, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Atilla Karzan'ın '30 adet karşılıksız çekle işlem yapmak' 'Hükümlü bir kişinin kaçmasına yardımcı olmak' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından arandığı belirlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan Karzan, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.