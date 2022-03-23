Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD taşra personeli toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme uyarınca AFAD'ın taşra teşkilatında istihdam edilen, arama- kurtarma faaliyetlerinde görev alan resmi üniformalı; arama ve kurtarma teknisyeni, afet ve acil durum arama- kurtarma birlik personeli ile il afet ve acil durum arama- kurtarma ekibi personeli, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, iyletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.

GÜNDEM Kur korumalı mevduat hesaplarında değişiklik

GÜNDEM BAYKAR’dan dolandırıcılara suç duyurusu