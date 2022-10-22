Gündem Resmi Gazetede yayımlandı Cumhurbaşkanı Danışmanlığına iki yeni atama
POLİTİKA

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Danışmanlığına iki yeni atama

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengiz Başaran’ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Resmi Gazetede yayımlandı: Cumhurbaşkanı Danışmanlığına iki yeni atama
Foto/arşiv

Atama Kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13’üncü maddeleri gereğince Orhan Karakurt ve Cengiz Başaran atandı.

Orhan Karakurt
Orhan Karakurt

Konuttaki GES'e vergi muafiyeti
EKONOMİ
Konuttaki GES'e vergi muafiyeti

Yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisi arttı
EKONOMİ
Yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisi arttı

Dolar stokçularının işi iyice zorlaştı
EKONOMİ
Dolar stokçularının işi iyice zorlaştı
CumhurbaşkanıDanışmanlığına iki yeni atama

Cumhurbaşkanı
Danışmanlığına iki yeni atama

​Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Lamba çipleri incelemede

Lamba çipleri incelemede

​Mühendis ve emniyetçilerin o gün madene inip inmedikleri ortaya çıkacak.
Rum pasaportuyla bahis vurgunu

Rum pasaportuyla bahis vurgunu

​40 milyon dolar kripto parasına el koyuldu.
Bunlar namussuz ve ahlaksız

Bunlar namussuz ve ahlaksız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kimyasal silah iddialarına sert çıktı.
Karabağ'a Gardaş eli

Karabağ'a Gardaş eli

Erdoğan ve Aliyev omuz omuza verdi.
25 yıldır Osmanlıca adası

25 yıldır Osmanlıca adası

Yaz Okulu Amerika'dan gelen öğrencileri ağırlıyor.

Avrupa'nın sınırları dikiş tutmuyor

Avrupa'nın sınırları dikiş tutmuyor

AB dağılıyor
İmran Han'a siyasetten men

İmran Han'a siyasetten men

5 yıl boyunca görev alamayacak
Ekonomiye güven arttı

Ekonomiye güven arttı

​Tüketici güven endeksi yüzde 76,2'ye çıktı.

Rusya soğukları geliyor

Rusya soğukları geliyor

Meteorolojiden birçok kente kar uyarısı.
'İnsanlar tehlikeye girebilir'

'İnsanlar tehlikeye girebilir'

​Evindeki belgelerde İran ve Çin hakkındaki sırlar var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.