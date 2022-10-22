Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Danışmanlığına iki yeni atama

Atama Kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13’üncü maddeleri gereğince Orhan Karakurt ve Cengiz Başaran atandı.
Atama Kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13’üncü maddeleri gereğince Orhan Karakurt ve Cengiz Başaran atandı.
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