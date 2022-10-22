Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Danışmanlığına iki yeni atama

Ekonomi

Yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisi arttı

Ukrayna savaşının etkileri ve enerji krizi sonrası, yatırımlar yön değiştirmeye başladı. Uluslararası ticaret uzmanı Avukat Faruk Aktay, “Türkiye’de yatırım ya da iş birliği yapmak için çalışmalar sürdüren yabancı yatırımcıların sayısında artış var. Yabancılar, daha çok küçük ve orta ölçekli sanayici, üreticilere ilgi duyuyorlar” dedi.