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Resmi Gazete'de yayımlandı: Deprem bölgesindeki üç il sanayi alanı ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Malatya, Gaziantep ve Hatay'daki bazı yerlerin sanayi alanı olarak belirlendiği duyuruldu.

09:52 . 6/05/2023 Cumartesi
AA
Malatya, Gaziantep ve Hatay'daki bazı yerler sanayi alanı ilan edildi.

Malatya, Gaziantep ve Hatay'daki bazı yerler sanayi alanı ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Kararlara göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki alan "Yeşilyurt Sanayi Alanı", Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki alanlar "Nurdağı Sanayi Alanı" ile "İslahiye Sanayi Alanı", Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki alan ise "Hatay Kırıkhan (Roketsan) Sanayi Alanı" olarak tespit edildi.


Söz konusu düzenlemeler, "Olağanüstü Hal Kapsamındaki Sanayi İşyerlerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi" gereğince yapıldı.


Öte yandan, bir başka Cumhurbaşkanı Kararı'yla da Sakarya'nın Akyazı ve Karapürçek ilçelerindeki alan "Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ASAŞ) Sakarya Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildi.




#Cumhurbaşkanı kararı
#Resmi Gazete
#sanayi alanı
44 dakika önce
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