Resmi Gazete'de yayımlandı: Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının kurulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenecek

Resmi Gazete'de, 6 Kasım 2020'de Moskova'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun yayımlandı.
Resmi Gazete'de, Türkiye Cumhuriyeti adına 23 Kasım 2021'de Paris'te imzalanan "Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesi"nin beyanla birlikte onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanuna yer verildi.
16 Mart 2021'de, Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Altyapı ve İnşaat Projelerinde İş Birliği Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Kararları
Türkiye'den, Afganistan İslam Cumhuriyeti'ne gönderilecek insani yardım malzemelerinin demir yoluyla sevki amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye'den Afganistan İslam Cumhuriyeti'ne gönderilecek insani yardım malzemelerinin demir yoluyla sevki amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün görevlendirilmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulması, Resmi Gazete'de yer aldı.