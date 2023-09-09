|
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı: Teknik öğretmenlere 75 puan şartı getirildi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Teknik Öğretmenler için Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, teknik öğretmenler için düzenlenen mühendislik programlarına katılmak isteyenler ALES sayısal puan türünde en az 75 puan üzerinden değerlendirilecek. Adaylar arasında en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle kontenjan sayısı kadar aday, programa girmeye hak kazanacak.

Seda Ekinci
08:28 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Teknik Öğretmenler için Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yönetmelikle teknik öğretmenlerin tamamlama programlarına katılım şartlarıyla ilgili düzenlemeye gidildi. Yeni yönetmeliğe göre; teknik öğretmenlerin tamamlama programına katılmak için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal puan türünde en az 75 puan alması gerekecek.

En yüksek puan alan adaydan başlanacak

En az 75 puan alan adaylar arasında en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle kontenjan sayısı kadar aday, programa girmeye hak kazanacak.

Ayrıca yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle de bu maddenin yayım tarihinden önce bir tamamlama programına yerleşmiş veya mezun olmuş adaylar, yeniden başvuru yapamayacak.



#Resmi Gazete
#Teknik öğretmenler
#ALES
#yönetmelik
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ordu’da denizde hortum oluştu: O anlar kameralara yansıdı