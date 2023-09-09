Resmi Gazete'de yayımlandı: Teknik öğretmenlere 75 puan şartı getirildi

Milli Eğitim Bakanlığının yeni düzenlemesiyle, liselerdeki sınavların cevaplarını öğrencinin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeylerdeki kazanımları ölçen maddelerden oluşan yazılı yoklama yapılması kararlaştırıldı. Türk dili ve edebiyatı dersi sınavları da yabancı dil gibi, dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere 4 dil becerisini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak.