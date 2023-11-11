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Riyad'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"nin ardından yurda döndü. İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer karşıladı.

23:34 - 11/11/2023 Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da gerçekleştirilen "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"nin ardından İstanbul'a geldi.

"TRK" uçağıyla saat 23.10'da Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve diğer yetkililer de yurda döndü.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'daki kritik zirveden dünyaya seslendi: Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir barbarlık var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'daki kritik zirveden dünyaya seslendi: Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir barbarlık var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ‘’8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 Ekim'den bu yana Gazze ve Ramallah'a yaşananları tarif etmeye kelimeler kifayetsiz kalıyor. Hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, mülteci kamplarının, ambulansların bombalandığı güvenli denilen bölgelere göç eden sivillerin katledildiği tarihte eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. "Saldırılara 4 saat ara verme kararı alaycı bir yaklaşım. İlk önceliğimiz ateşkesin sağlanması" diyen Erdoğan, "Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için bir fon kurulması gerektiğine inanıyoruz" diyerek İslam İşbirliği Teşkilatı'na çağrı yaptı.


#Suudi Arabistan
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#İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi
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#Recep Tayyip Erdoğan
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