Riyad'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ‘’8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 Ekim'den bu yana Gazze ve Ramallah'a yaşananları tarif etmeye kelimeler kifayetsiz kalıyor. Hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, mülteci kamplarının, ambulansların bombalandığı güvenli denilen bölgelere göç eden sivillerin katledildiği tarihte eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. "Saldırılara 4 saat ara verme kararı alaycı bir yaklaşım. İlk önceliğimiz ateşkesin sağlanması" diyen Erdoğan, "Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için bir fon kurulması gerektiğine inanıyoruz" diyerek İslam İşbirliği Teşkilatı'na çağrı yaptı.