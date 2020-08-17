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RİZE

Rize haberleri: Rize’de patates böceği kabusu: Ne patlıcan ne biber hiçbir sebze yetiştiremedik

Rize’de patates böceği kabusu: Ne patlıcan ne biber hiçbir sebze yetiştiremedik

Rize’de birkaç yıldır görülen halk arasında vampir kelebek olarak adlandırılan ’Ricania Simulans’ın ardından şimdide patates böceği zararlısı ortaya çıktı. Recep Türkay isimli vatandaş bu böceğin bahçelere musallat olduğunu belirterek, ”7-8 seneden beri kelebeklerden dolayı fasulye yiyemedik. Bu seferde patates böceği sebzelere musallat oldu. Ne patlıcan ne biber hiçbir sebze yetiştiremedik" dedi.

Haber Merkezi İHA
Patates böceği, sebze fidanların yapraklarını yiyor.
Patates böceği, sebze fidanların yapraklarını yiyor.

Üreticilerin kabusu haline gelen patates böceği özellikle sebze fidanlarında görünüyor. Patates böceği, sebze fidanların yapraklarına konarak kısa sürede sadece yaprakların damarları kalacak şekilde yiyerek bitiriyor.

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Patates böceği, sebze fidanların yapraklarını yiyor.

Bu böceklerden dolayı bahçesinde sebze yetiştiremediğini söyleyen Birsen Türkay “Bir gün bakıyorsunuz ki bitkinin üzeri sararmaya buruşmaya başlamış. Ertesi gün bakıyorsunuz ki bitkinin sadece damarları kalmış. En çok patlıcana zarar veriyor. Hevesli hevesli bahçelerimizi kazıyoruz. Organik ürün yiyelim diye İstanbul’dan onun hevesi ile geliyorum fakat hiçbir şey olmuyor" ifadelerini kullandı.

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Patates böceği, sebze fidanların yapraklarını yiyor.

'7-8 seneden beri fasulye yiyemedik'

Recep Türkay isimli vatandaş ise vampir kelebeklerin ardından bu böceğin bahçelere musallat olduğunu söyledi. Türkay ”7-8 seneden beri kelebeklerden dolayı fasulye yiyemedik. Bu seferde patates böceği sebzelere musallat oldu. Ne patlıcan ne biber hiçbir sebze yetiştiremedik. Sebze kesinlikle daha olmuyor” diye konuştu.

Patates böceği, sebze fidanların yapraklarını yiyor.

Emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirten Nazife Albayrak ise “Organik ürün almak için heves ediyoruz ama her sene bir şey oluyor. Başımızda bir kelebek belası vardı şimdide bu böcek çıktı. Bu ondan daha beter hiç bir şey alamıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

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