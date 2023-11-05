Rize'de tarihi gün: Geri sayım başladı açılışlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Burada vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Beş, altı ay sonra malum belediye seçimleri var. Yerel seçimlerde başta Rize merkez olmak üzere ev ev dolaşarak ilçelerimizi de inşallah partimize kazandırmanızı istiyorum. İnşallah Rize ve ilçelerinden çok güçlü bir ses çıkaralım istiyorum" dedi.