Rize'de tarihi gün: Geri sayım başladı açılışlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Kocaeli'ndeki yoğun programlarının ardından memleketi Rize'ye geldi.
Yerel seçim çalışmalarına hız veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.
Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda düzenlenecek törenle bir dizi açılışı gerçekleştirecek. Program saat 14.00'te başlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını yapacak.