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Rize'de tarihi gün: Geri sayım başladı açılışlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Yerel seçim çalışmalarına hız veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Kocaeli'ndeki yoğun programlarının ardından dün akşam saatlerinde Rize'ye hareket etti. Güneysu'da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14.00'te, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenlerine katılacak.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:39 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 11:58 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Kocaeli'ndeki yoğun programlarının ardından memleketi Rize'ye geldi.

Yerel seçim çalışmalarına hız veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.


Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda düzenlenecek törenle bir dizi açılışı gerçekleştirecek. Program saat 14.00'te başlayacak.

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 23 dönümlük alanda yapımı tamamlanan belediye blokları hak sahiplerine teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını yapacak.



#Recep Tayyip Erdoğan
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#Cumhurbaşkanı
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