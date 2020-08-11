Rize'deki sel sonrası yeni bir felaket önlendi

Rize Merkez’e bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana gelen heyelan ve su baskınlarının ardından bölgeye giden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin 2010 yılında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kaybolduğu seli hatırlatarak “Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engellemiş oldu” dedi.

Rize’de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanak Merkez’e bağlı Gündoğdu mahallesinde heyelan ve su taşkınlarına neden oldu.

GÜNDEM Meteorolojiden 7 ile kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin:

Bölgede seyir halinde olan bir araç toprak altında kalırken ev ve iş yerlerini su bastı.

MENFEZLER TIKANDI SEL YOLA İNDİ

Heyelan ve taşkınların yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin “İlk gittiğimizde 5 noktayı inceledik. Gündoğdu da menfezler tıkanınca sel yoldan akmaya başladı. Bu nedenle oradan gelen su Karadeniz sahil yolumuza kadar ulaştı. Sevgi caddesi, deniz kodundan daha aşağıda bir seviyede olduğu için orada sürekli bir sıkıntı oluyor. Vadiden gelen yoğun yağışlar olduğunda küçük menfezler tıkanıyor, aşağısı göl haline geliyor. Şuanda sel bölgesinde yollar yıkanıyor, sabaha kadar temizleme işlemleri devam edecek” şeklinde konuştu.

Bölgede seyir halinde olan bir araç toprak altında kalırken ev ve iş yerlerini su bastı.

ISLAHLAR FELAKETİ ÖNLEDİ

Gündoğdu-Veliköy yolunun hemen yanında bulunan derede gerçekleşen ıslahlar sayesinde 2010 yılında yine aynı bölgede meydana gelen ve 12 kişi hayatını kaybettiği, 2 kişinin kayıp olduğu, 6 kişinde yaralandığı sel felaketine benzemediğini dile getiren Başkan Metin “Veliköy-Gündoğdu deresinde su seviyesi yükselince su neredeyse köprülerin üzerinden aktı. Bu yağmur 2010 yılında olsaydı, aynı sel felaketi yine olurdu. Dere kenarında yapılan ıslahlarla birlikte derenin akarı korununca, dere kontrollü bir şekilde aşağıya aktı. Yamaçlardan gelen aşırı sular, menfezlerin yeterli olmaması nedeniyle kısmi seller oluşturdu. Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engellemiş oldu” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Gündoğdu da menfezler tıkanınca sel yoldan akmaya başladı.