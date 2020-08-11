Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Rizedeki sel sonrası yeni bir felaket önlendi
RİZE

Rize'deki selde derenin kontrol altına alınması daha büyük felaketleri engelledi

Rize'deki sel sonrası yeni bir felaket önlendi

Rize Merkez’e bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde 2010 yılında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kaybolduğu sel felaketinin ardından alınan tedbirler yeni bir facianın yaşanmasının önüne geçti. Bölgede dün öğle saatlerinde etkili olan yağışlar sonrası taşan Veliköy-Gündoğdu deresi önceden yapılan ıslahlar sonucu kontrol altına alındı. Dere suları kontrollü bir şekilde Karadeniz sahil yoluna indirildi.

Haber Merkezi İHA
Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engelledi.
Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engelledi.

Rize Merkez’e bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana gelen heyelan ve su baskınlarının ardından bölgeye giden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin 2010 yılında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kaybolduğu seli hatırlatarak “Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engellemiş oldu” dedi.

Rize’de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanak Merkez’e bağlı Gündoğdu mahallesinde heyelan ve su taşkınlarına neden oldu.

Meteorolojiden 7 ile kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı
GÜNDEM
Meteorolojiden 7 ile kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin:
Bölgede seyir halinde olan bir araç toprak altında kalırken ev ve iş yerlerini su bastı.

MENFEZLER TIKANDI SEL YOLA İNDİ

Heyelan ve taşkınların yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin “İlk gittiğimizde 5 noktayı inceledik. Gündoğdu da menfezler tıkanınca sel yoldan akmaya başladı. Bu nedenle oradan gelen su Karadeniz sahil yolumuza kadar ulaştı. Sevgi caddesi, deniz kodundan daha aşağıda bir seviyede olduğu için orada sürekli bir sıkıntı oluyor. Vadiden gelen yoğun yağışlar olduğunda küçük menfezler tıkanıyor, aşağısı göl haline geliyor. Şuanda sel bölgesinde yollar yıkanıyor, sabaha kadar temizleme işlemleri devam edecek” şeklinde konuştu.

Bölgede seyir halinde olan bir araç toprak altında kalırken ev ve iş yerlerini su bastı.

ISLAHLAR FELAKETİ ÖNLEDİ

Gündoğdu-Veliköy yolunun hemen yanında bulunan derede gerçekleşen ıslahlar sayesinde 2010 yılında yine aynı bölgede meydana gelen ve 12 kişi hayatını kaybettiği, 2 kişinin kayıp olduğu, 6 kişinde yaralandığı sel felaketine benzemediğini dile getiren Başkan Metin “Veliköy-Gündoğdu deresinde su seviyesi yükselince su neredeyse köprülerin üzerinden aktı. Bu yağmur 2010 yılında olsaydı, aynı sel felaketi yine olurdu. Dere kenarında yapılan ıslahlarla birlikte derenin akarı korununca, dere kontrollü bir şekilde aşağıya aktı. Yamaçlardan gelen aşırı sular, menfezlerin yeterli olmaması nedeniyle kısmi seller oluşturdu. Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engellemiş oldu” ifadelerini kullandı.

Gündoğdu da menfezler tıkanınca sel yoldan akmaya başladı.

Rize'deki sel sonrası yeni bir felaket önlendi: Yapılan ıslahlar sonuç verdi
FOTOĞRAF 19
Title
Rize’de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanak Merkez’e bağlı Gündoğdu mahallesinde heyelan ve su taşkınlarına neden oldu.
Title
Bölgede seyir halinde olan bir araç toprak altında kalırken ev ve iş yerlerini su bastı.
Title
Heyelan ve taşkınların yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin “İlk gittiğimizde 5 noktayı inceledik. Gündoğdu da menfezler tıkanınca sel yoldan akmaya başladı. Bu nedenle oradan gelen su Karadeniz sahil yolumuza kadar ulaştı. Sevgi caddesi, deniz kodundan daha aşağıda bir seviyede olduğu için orada sürekli bir sıkıntı oluyor.
Title
Vadiden gelen yoğun yağışlar olduğunda küçük menfezler tıkanıyor, aşağısı göl haline geliyor. Şuanda sel bölgesinde yollar yıkanıyor, sabaha kadar temizleme işlemleri devam edecek” şeklinde konuştu.
Title
Gündoğdu-Veliköy yolunun hemen yanında bulunan derede gerçekleşen ıslahlar sayesinde 2010 yılında yine aynı bölgede meydana gelen ve 12 kişi hayatını kaybettiği, 2 kişinin kayıp olduğu, 6 kişinde yaralandığı sel felaketine benzemediğini dile getiren Başkan Metin “Veliköy-Gündoğdu deresinde su seviyesi yükselince su neredeyse köprülerin üzerinden aktı. Bu yağmur 2010 yılında olsaydı, aynı sel felaketi yine olurdu. Dere kenarında yapılan ıslahlarla birlikte derenin akarı korununca, dere kontrollü bir şekilde aşağıya aktı. Yamaçlardan gelen aşırı sular, menfezlerin yeterli olmaması nedeniyle kısmi seller oluşturdu. Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engellemiş oldu” ifadelerini kullandı.
Title
Rize Merkez’e bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana gelen heyelan ve su baskınlarının ardından bölgeye giden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin 2010 yılında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kaybolduğu seli hatırlatarak “Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engellemiş oldu” dedi.
Title
Rize Merkez’e bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana gelen heyelan ve su baskınlarının ardından bölgeye giden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin 2010 yılında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kaybolduğu seli hatırlatarak “Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engellemiş oldu” dedi.
Title
Rize Merkez’e bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana gelen heyelan ve su baskınlarının ardından bölgeye giden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin 2010 yılında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kaybolduğu seli hatırlatarak “Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engellemiş oldu” dedi.
Title
Rize Merkez’e bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana gelen heyelan ve su baskınlarının ardından bölgeye giden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin 2010 yılında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kaybolduğu seli hatırlatarak “Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engellemiş oldu” dedi.
Title
Rize Merkez’e bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana gelen heyelan ve su baskınlarının ardından bölgeye giden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin 2010 yılında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kaybolduğu seli hatırlatarak “Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engellemiş oldu” dedi.
Title
Rize Merkez’e bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana gelen heyelan ve su baskınlarının ardından bölgeye giden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin 2010 yılında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kaybolduğu seli hatırlatarak “Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engellemiş oldu” dedi.
Title
Rize Merkez’e bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana gelen heyelan ve su baskınlarının ardından bölgeye giden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin 2010 yılında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kaybolduğu seli hatırlatarak “Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engellemiş oldu” dedi.
Title
Rize Merkez’e bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana gelen heyelan ve su baskınlarının ardından bölgeye giden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin 2010 yılında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kaybolduğu seli hatırlatarak “Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engellemiş oldu” dedi.
Title
Rize Merkez’e bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana gelen heyelan ve su baskınlarının ardından bölgeye giden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin 2010 yılında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kaybolduğu seli hatırlatarak “Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engellemiş oldu” dedi.
Title
Rize Merkez’e bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana gelen heyelan ve su baskınlarının ardından bölgeye giden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin 2010 yılında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kaybolduğu seli hatırlatarak “Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engellemiş oldu” dedi.
Title
Rize Merkez’e bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana gelen heyelan ve su baskınlarının ardından bölgeye giden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin 2010 yılında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kaybolduğu seli hatırlatarak “Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engellemiş oldu” dedi.
Title
Rize Merkez’e bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana gelen heyelan ve su baskınlarının ardından bölgeye giden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin 2010 yılında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kaybolduğu seli hatırlatarak “Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engellemiş oldu” dedi.
Title
Rize Merkez’e bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana gelen heyelan ve su baskınlarının ardından bölgeye giden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin 2010 yılında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kaybolduğu seli hatırlatarak “Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engellemiş oldu” dedi.
Title
Rize Merkez’e bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana gelen heyelan ve su baskınlarının ardından bölgeye giden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin 2010 yılında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kaybolduğu seli hatırlatarak “Derenin kontrol altına alınması büyük afetleri, daha büyük felaketleri engellemiş oldu” dedi.
Rize'deki sel sonrası yeni bir felaket önlendi: Yapılan ıslahlar sonuç verdi
Rize Merkez'e bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde 2010 yılında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kaybolduğu sel felaketinin ardından alınan tedbirler yeni bir facianın yaşanmasının önüne geçti. Bölgede dün öğle saatlerinde etkili olan yağışlar sonrası taşan Veliköy-Gündoğdu deresi önceden yapılan ıslahlar sonucu kontrol altına alındı. Dere suları kontrollü bir şekilde Karadeniz sahil yoluna indirildi.

Sel ve heyelan dört can aldı: Artvin'i sel ve heyelan vurdu
GÜNDEM
Sel ve heyelan dört can aldı: Artvin'i sel ve heyelan vurdu
Abone Ol Google News
İki teröristetkisiz hale getirildi

İki terörist
etkisiz hale getirildi

​İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması..
Yeni birfelaket önlendi

Yeni bir
felaket önlendi

​Dere kenarında yapılan ıslahlar sonuç verdi.
Hem balık istifi yolcu taşıdı hem de görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi: Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı

Toplantısı yarıda kesildi, apar topar götürdüler.
Seçimler bitti<br>sokaklar karıştı

Seçimler bitti
sokaklar karıştı

​Lukaşenko muhalifleri polisle çatıştı.

Bugün başlıyor

Bugün başlıyor

​On gün boyunca sürekli denetim.
Oruç Reis'in istikameti panikletti

Oruç Reis'in istikameti panikletti

​Yunanistan sözünde durmadı, Türkiye'den hamle gecikmedi.
Hüsrana uğrarsınız

Hüsrana uğrarsınız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya sert uyarı.
Lübnan'da<br>siyasi kaos

Lübnan'da
siyasi kaos

​Başbakan istifa etti, hükümet düştü.
Yola devam

Yola devam

​Üst lige doğru emin adımlarla...
Özel kalem saltanatı!

Özel kalem saltanatı!

​CHP'li belediyelerin harcamaları milyonları buldu.
Yunanistan'a<br>açık mesaj

Yunanistan'a
açık mesaj

​Türk donanması Doğu Akdeniz'de atışlı tatbikat yapıyor!
İzmir'de suya<br>zam yapıldı

İzmir'de suya
zam yapıldı

​CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
Bakan Koca <br>iki ile dikkat çekti

Bakan Koca
iki ile dikkat çekti

​Son 24 saatin koronavirüs tablosu.
Faizler düşecek

Faizler düşecek

Erdoğan'dan yatırımların önünü açacak haber.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.