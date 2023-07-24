Rodos'ta yangın büyüyor: 95 kişi Türkiye'ye getirildi

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda devam eden orman yangınlarının yerleşim alanları ile turistlik tesislere sıçramasının ardından tahliyeler devam ediyor. Rodos'a tatil için giden 59 Alman, 8 Türk, 4 Avusturya, 2 Bulgaristan, 3 İrlanda, 1 İtalyan, 4 Hollanda, 5 Polonya, 5 Rus, 3 İsviçre ve 1 Ukrayna vatandaşı olmak üzere 95 turist, Rodos'tan kalkan feribot ile Marmaris Cruise Limanı'na getirildi. Turistlerin, limanda kendilerini karşılayan acentelerin ayarladıkları otobüsler ile önce otellere gönderileceği, daha sonra da uçaklar ile ülkelerine dönecekleri öğrenildi.