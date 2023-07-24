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Rodos'ta yangın büyüyor: 95 kişi Türkiye'ye getirildi

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda devam eden yangınların yerleşik alanlara sıçramasının ardından vatandaşlar tahliye edildi. Rodos'a tatil için giden 59 Alman, 8 Türk, 4 Avusturya, 2 Bulgaristan, 3 İrlanda, 1 İtalyan, 4 Hollanda, 5 Polonya, 5 Rus, 3 İsviçre ve 1 Ukrayna vatandaşı olmak üzere 95 turist, Rodos'tan kalkan feribot ile Marmaris'e getirildi.

12:54 . 24/07/2023 Pazartesi
DHA
95 turist Marmaris'e getirildi.

95 turist Marmaris'e getirildi.

Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürerken, tahliye edilen turistlerden 95'i Muğla'nın Marmaris ilçesine getirildi.

Yunanistan'ın Rodos adasındaki yangına müdahalenin 7.gününde ülkedeki Korfu Adası'ndan da yangın haberi geldi.

Yangının giderek büyümesi sonucunda birçok otel ve ev risk altına girdi. Yaklaşık 40 bin kişi tahliye edildi.

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda devam eden orman yangınlarının yerleşim alanları ile turistlik tesislere sıçramasının ardından tahliyeler devam ediyor. Rodos'a tatil için giden 59 Alman, 8 Türk, 4 Avusturya, 2 Bulgaristan, 3 İrlanda, 1 İtalyan, 4 Hollanda, 5 Polonya, 5 Rus, 3 İsviçre ve 1 Ukrayna vatandaşı olmak üzere 95 turist, Rodos'tan kalkan feribot ile Marmaris Cruise Limanı'na getirildi. Turistlerin, limanda kendilerini karşılayan acentelerin ayarladıkları otobüsler ile önce otellere gönderileceği, daha sonra da uçaklar ile ülkelerine dönecekleri öğrenildi.

Yaşadıkları korkuyu anlatan turistler Almanya'dan Rodos'a tatile geldiklerini ve kaldıkları otelin yangından etkilendiğini belirterek, yolların kapandığını ve ülkelerine döneceklerini söylediler.





#Rodos Adası
#Yunanistan
#Türkiye
#Tahliye
#yangın
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