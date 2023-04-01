Roman derneklerinden Cumhur İttifakı'na destek: Sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız

Gazeteci Nedim Şener katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Şener, Türkiye’de bir kitlenin Erdoğan’dan, PKK’dan ve FETÖ’den daha çok nefret ettiğini söyledi. Deneyimli gazeteci, "PKK'nın açıklamalarına bakarsanız, 'AKP-MHP faşist iktidarı gidecek. Demokrasi gelecek. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Tüm desteğimizi veriyoruz.' AKP, 2002'de iktidar oldu. Peki 70'li yıllardan beri katlettiğin insanları demokrasi adına mı katlettin sen? Bu gerçeği gözünü kapatmış kitle bugün dağdan istediği açıklamayı yapsın Kılıçdaroğlu'nun oyunu etkilemez. Çünkü PKK'dan daha çok nefret ediyorlar Erdoğan'dan. Fetullah Gülen'den daha fazla nefret ediyorlar Erdoğan'dan. Böyle bir kitle var ya. Ya arkadaş FETÖ elebaşını ve Erdoğan'ı görseler elinde ta olsa bunlar Erdoğan'a atarlar. Beyinler kitlenmiş." ifadelerini kullandı.