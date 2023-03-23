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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den kurumu hedef alanlara yanıt: Çabalarınız boşuna bizi sindiremezsiniz

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından kurumu hedef alanlara tepki göstererek, "Siyasi ikbal ve menfaatleri için Üst Kurulumuza her türlü iftirayı atmaktan çekinmeyen müfterilere pabuç bırakmayacağız. Çabalarınız boşuna. Bizi sindiremezsiniz. Sonuna kadar kararlıyız" dedi.

10:32 . 23/03/2023 Perşembe
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV’ye 5 kez yayın durdurma ve üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı. RTÜK ayrıca, yayımladığı bir dizide kadına yönelik şiddet sahneleri yer aldığı gerekçesiyle Show TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezasına çarptırdı.


Bunun üzerine bazı muhalif medya organları ile bazı muhalif siyasetçiler, sosyal medyadan RTÜK'ü hedef gösterdi.



Şahin,
"Ekranlarında görevini 6112 sayılı kanuna göre yerine getiren Üst Kurulumuzu bilinçli bir şekilde hedef gösteren medya kuruluşlarına; RTÜK’ü ve üyelerimizi tehdit eden kibirli, halktan uzak siyasetçilere; teröre ve teröristlere destek veren sözde özgürlük savunucularına; siyasi ikbal ve menfaatleri için bile bile yalana ortak olup Üst Kurulumuza her türlü iftirayı atmaktan çekinmeyen müfterilere pabuç bırakmayacağız."
diye konuştu.

'Çabalarınız boşuna bizi sindiremezsiniz'

RTÜK Başkanı "Çabalarınız boşuna. Bizi sindiremezsiniz. Sonuna kadar kararlıyız. Görevimizi Anayasa ve Kanundan aldığımız yetkilerle daha büyük bir şevkle, heyecanla ve gururla yapmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.


#RTÜK
#Ebubekir Şahin
#sosyal medya
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