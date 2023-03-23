RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den kurumu hedef alanlara yanıt: Çabalarınız boşuna bizi sindiremezsiniz

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV’ye 5 kez yayın durdurma ve üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı. RTÜK ayrıca, yayımladığı bir dizide kadına yönelik şiddet sahneleri yer aldığı gerekçesiyle Show TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezasına çarptırdı.
Bunun üzerine bazı muhalif medya organları ile bazı muhalif siyasetçiler, sosyal medyadan RTÜK'ü hedef gösterdi.
'Çabalarınız boşuna bizi sindiremezsiniz'
RTÜK Başkanı "Çabalarınız boşuna. Bizi sindiremezsiniz. Sonuna kadar kararlıyız. Görevimizi Anayasa ve Kanundan aldığımız yetkilerle daha büyük bir şevkle, heyecanla ve gururla yapmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.