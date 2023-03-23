RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den kurumu hedef alanlara yanıt: Çabalarınız boşuna bizi sindiremezsiniz

"Ekranlarında görevini 6112 sayılı kanuna göre yerine getiren Üst Kurulumuzu bilinçli bir şekilde hedef gösteren medya kuruluşlarına; RTÜK’ü ve üyelerimizi tehdit eden kibirli, halktan uzak siyasetçilere; teröre ve teröristlere destek veren sözde özgürlük savunucularına; siyasi ikbal ve menfaatleri için bile bile yalana ortak olup Üst Kurulumuza her türlü iftirayı atmaktan çekinmeyen müfterilere pabuç bırakmayacağız."