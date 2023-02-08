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RTÜK Başkanı Şahin'den Fatih Altaylı'ya tepki: Manipülasyon peşinde

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Fatih Altaylı'nın sözlerine, "Her zamanki gibi manipülasyon peşinde" diyerek sert tepki gösterdi.

23:12 . 8/02/2023 Çarşamba
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Fatih Altaylı - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin

Fatih Altaylı - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yardım kampanyası iddialarına ilişkin,
"Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir. Desteklemeye de devam edeceğiz." ifa
delerini kullandı.

'MANİPÜLASYON PEŞİNDE'

Şahin, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın düzenlemeyi planladıkları yardım programının RTÜK tarafından engellendiği iddiasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fatih Altaylı her zamanki gibi sorumlu davranmayıp araştırmadan manipülasyon peşinde. Duyarlı yayıncılarımız tarafından ayrı ayrı yardım kampanyası yapılması yerine daha güçlü bir destek için ortak hareket edilerek birlikte kampanya yapma kararı alındı. Biz de RTÜK olarak bunu destekledik. Kampanya detayları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir. Desteklemeye de devam edeceğiz. Fatih Altaylı'nın açıklaması düpedüz yalan ve iftiradan ibarettir."


#Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
#Ebubekir Şahin
#Fatih Altaylı
26 dakika önce
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RTÜK Başkanı Şahin'den Fatih Altaylı'ya tepki: Manipülasyon peşinde
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