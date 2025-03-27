RTÜK'ten Sözcü'ye 'yayın durdurma' cezası

RTÜK, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma sırasındaki yayınları nedeniyle SZC TV'ye 10 gün yayın durdurma, Halk TV ve Tele 1'e yüzde 5 para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verdi. Ayrıca yayınlarda eleştiri sınırının aşıldığı gerekçesiyle, NOW TV'ye yüzde 2, SZC TV, Halk TV ve Tele1'e, yüzde 3'er para cezası verildi.

Üst Kurul tarafından izleme uzmanlarınca hazırlanan raporlar doğrultusunda 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan; “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.”, hükmünün ihlali nedeniyle H Halk ve Tele1 logolu yayıncılara üst sınırdan idari para cezası ile 5 program durdurma; SZC logolu yayıncıya ise 10 gün yayın durma cezası verildi. İhlallerin üçüncü kez tekrar etmesi durumunda lisans iptali cezası uygulanacağı belirtildi.