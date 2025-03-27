Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
RTÜK'ten Sözcü'ye 'yayın durdurma' cezası

RTÜK'ten Sözcü'ye 'yayın durdurma' cezası

15:3627/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

RTÜK, Sözcü TV'ye "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik" suçundan 10 gün yayın durdurma cezası verdi. Ayrıca Halk TV ve Tele 1'e yüzde 5 para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verdi.

RTÜK, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma sırasındaki yayınları nedeniyle SZC TV'ye 10 gün yayın durdurma, Halk TV ve Tele 1'e yüzde 5 para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verdi. Ayrıca yayınlarda eleştiri sınırının aşıldığı gerekçesiyle, NOW TV'ye yüzde 2, SZC TV, Halk TV ve Tele1'e, yüzde 3'er para cezası verildi.

Tekrarlanması durumda lisans iptal edilecek

Üst Kurul tarafından izleme uzmanlarınca hazırlanan raporlar doğrultusunda 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan; “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.”, hükmünün ihlali nedeniyle H Halk ve Tele1 logolu yayıncılara üst sınırdan idari para cezası ile 5 program durdurma; SZC logolu yayıncıya ise 10 gün yayın durma cezası verildi. İhlallerin üçüncü kez tekrar etmesi durumunda lisans iptali cezası uygulanacağı belirtildi.

Altaylı için 72 saat süre

Üst Kurul toplantısından YouTube kanalı üzerinden yayın yapanlara yönelik de karar çıktı. Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği belirtildi.



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#RTÜK
#SÖZCÜ
#HALKTV

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Torba yasada Meclis detayı sıralandı: 2008 sonrası SGK girişi olanlara 3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim indirimi, taşerona kadro...