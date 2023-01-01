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Rubin ve FETÖ’yle aynı gün hedef aldı: Ali Babacan'ın 'SİHA'lara dokunacağız' sözleri büyük tepki çekiyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Bayraktar SİHA’ları hedef alan “İktidara geldiğimizde dokunacağız” sözleri büyük tepki çekiyor. Zamanlamaya dikkat çeken Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Babacan’ın bu açıklamaları, eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin’in Baykar’a yaptırım çağrısında bulunduğu, FETÖ’cü kaçak şahısların iftiralar attığı gün yaptığını söyledi. Milli Savunma Bakanı Akar, “İHA/SİHA’lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz” dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da tehditlere kulak asmadıklarını belirtti.
3:45 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Baykar’la ilgili sözlerine cevap verdi. Eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin’in Baykar’a yaptırım çağrısında bulunduğunu, aynı gün firari FETÖ’cülerin iftiralarda bulunduğunu, yine aynı gün Ali Babacan’ın iftira atarak açıklamalar yaptığını belirten Bayraktar, “Bu kadar şey nasıl oluyor bir anda?” diye sordu. Habertürk TV canlı yayınına katılan Bayraktar, “devletin kendilerine özel bir desteğinin bulunduğuna ve bunun da adil rekabeti ortadan kaldırdığına” yönelik iddiaları yalanladı: “Selçuk Bey (Bayraktar) 2016’da damat oldu. Biz 2016’dan önce zaten Bayraktar TB2’yi geliştirmiş, SİHA olarak TSK’ya teslim etmiş bir firmaydık. Baykar yaptığı hiçbir işte 40 yıllık hayatı boyunca tek kuruş kredi kullanmamış bir firma. Bir kuruş Ar-Ge desteği almadık. Sattık, ihraç ettik, kazandığımızı projelerimize kaynak yaptık. Baykar’ın varlığı zaten rekabet ortamı oluşturuyor. Hakkımız olduğu halde nakit destek ve hibe kullanmadık. Buna rağmen ne karalamalara, iftiralara maruz kalıyoruz. Bu imkanları kullanmış olsak kim bilir nasıl saldıracaklardı.”

Ali Babacan

Savunmadan rahatsız olmak talihsizlik

Londra'daki temaslarını tamamlayıp Çekya'nın başkenti Prag'a geçen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, büyükelçilik rezidansında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalefet kanadından yapılan, kuvvet komutanları ve yerli savunma sanayiine yönelik açıklamalara tepki gösteren Akar, son dönemde TSK'nın sinsi siyasi kaygı ve gayelerle, fitne ve fesatla tartışmaların içine çekilmeye çalışıldığını kaydetti. Akar, “Anlamsız bahanelerle TSK'nın komuta kademesini hedef alanları, haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek isteyenleri, TSK'nın başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/SİHA'lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz” dedi.

Prag’a gelen Hulusi Akar, havalimanında askeri törenle karşılandı.

SİYASETE MALZEME ETMEYİN

  • TSK envanterindeki İHA/SİHA/TİHA'ların tüm harekat ve operasyonlarda oyun değiştirici olduğuna dikkat çeken Akar, şöyle konuştu: “Bayraktar İHA/SİHA'lar ve Fırtına Obüslerinin rakip ülkeleri rahatsız etmesi olağan bir durumdur. Ancak yurt içinden bazılarının ülkemizin savunma sanayii alanında ulaştığı bu seviyeden rahatsız olmaları ve bunu açıkça dile getirmeleri kabul edilemez, büyük bir talihsizlik, yerli ve milli emek ve başarıya saygısızlıktır. Ülkemizin göz bebeği ordumuzun her türlü günlük polemik ve siyasi ihtirasların dışında tutulması, siyasete malzeme edilmemesi, herkesten en doğal beklentimizdir. Millet iradesinin temsilcisi olması gerekenlerin kahraman ordumuzu ve şerefli mensuplarını hedef alan yaklaşımlarını şiddetle kınıyoruz.”

Biz gurur duyuyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Kitabı Tanıtımı ve Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye Programı’nda konuştu. Türkiye Kitabı’nın, Türkiye’nin tarihinden coğrafyasına, kültürel zenginliklerinden kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede tanıtan eşsiz bir kaynak niteliği taşıdığını söyleyen Altun, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ekonomi, sağlık, adalet, eğitim, dış politika, terörle mücadele, enerji, ulaştırma, teknoloji, iletişim ve savunma sanayii başta olmak üzere tüm alanlarda büyük ilerlemeler kaydettiğini vurguladı: “Söz konusu başarıların Türkiye karşıtlarını rahatsız ettiğini çok iyi biliyoruz. Zira onlar ‘Büyük ve güçlü Türkiye’nin kendilerinin kötücül uluslararası projeleri için bir mani teşkil ettiğini çok iyi biliyorlar. Esas itibarıyla anlamakta zorlandığımız husus, Türkiye’de siyaset yaptığını söyleyen birtakım zevatın savunma sanayii alanındaki atılımlarımızdan, geldiğimiz noktadan rahatsızlık duymasını anlayamıyoruz. Savunma sanayiimizle bu alana değerli katkılarda bulunan yerli ve milli girişimcilerimizle gurur duyuyoruz. Tehditlere kulak asmıyoruz.”


#Ali Babacan
#Michael Rubin
#FETÖ
#SİHA
#Haluk Bayraktar
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Rubin ve FETÖ’yle aynı gün hedef aldı: Ali Babacan'ın 'SİHA'lara dokunacağız' sözleri büyük tepki çekiyor
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