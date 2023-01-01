Rubin ve FETÖ’yle aynı gün hedef aldı: Ali Babacan'ın 'SİHA'lara dokunacağız' sözleri büyük tepki çekiyor

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Baykar’la ilgili sözlerine cevap verdi. Eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin’in Baykar’a yaptırım çağrısında bulunduğunu, aynı gün firari FETÖ’cülerin iftiralarda bulunduğunu, yine aynı gün Ali Babacan’ın iftira atarak açıklamalar yaptığını belirten Bayraktar, “Bu kadar şey nasıl oluyor bir anda?” diye sordu. Habertürk TV canlı yayınına katılan Bayraktar, “devletin kendilerine özel bir desteğinin bulunduğuna ve bunun da adil rekabeti ortadan kaldırdığına” yönelik iddiaları yalanladı: “Selçuk Bey (Bayraktar) 2016’da damat oldu. Biz 2016’dan önce zaten Bayraktar TB2’yi geliştirmiş, SİHA olarak TSK’ya teslim etmiş bir firmaydık. Baykar yaptığı hiçbir işte 40 yıllık hayatı boyunca tek kuruş kredi kullanmamış bir firma. Bir kuruş Ar-Ge desteği almadık. Sattık, ihraç ettik, kazandığımızı projelerimize kaynak yaptık. Baykar’ın varlığı zaten rekabet ortamı oluşturuyor. Hakkımız olduğu halde nakit destek ve hibe kullanmadık. Buna rağmen ne karalamalara, iftiralara maruz kalıyoruz. Bu imkanları kullanmış olsak kim bilir nasıl saldıracaklardı.”