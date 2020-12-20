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SAMSUN

Ruh Sağlığı Hastanesi’nde dehşet: Uykusunda yastıkla boğdu

Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi’nde tedavi gören bir kadın, aynı odada kalan diğer kadın hastayı uykusunda yastıkla boğarak öldürdü.

Haber Merkezi İHA
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

2 aydır bipolar bozukluğu teşhisi ile hastanede yatarak tedavi gören 28 yaşındaki Arife K., 1 yıldır şizofreni teşhisi ile hastanede yatarak tedavi gören aynı odada kalan Nadiye Yıldız’ı (46) yatağında yastıkla boğarak öldürdü. Arife K., olayın olduğu servisin temizlik görevlisine Nadiye Yıldız’ı yastıkla boğarak öldürdüğünü söyleyince olay ortaya çıktı. Yapılan kontrolde Nadiye Yıldız’ın öldüğü tespit edildi.

  • Olay polise haber verildi. Arife K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nadiye Yıldız’ın cesedi ise otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Arife K.’nin Nadiye Yıldız’ı kendisini öldüreceğini düşünerek uykusunda yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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