Rum liderden Türkiye'ye tehdit: Eylemlerle karşılık vereceğiz

Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Fransız Le Figaro gazetesine konuşarak Türkiye ve Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Anastasiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de “huzur bozan” taraf olduğunu ileri sürdü.

"Yanıtsız bırakmayacağız"

Tehdit içerikli açıklamalarda bulunan Anastasiadis, “Türkiye’nin davranışı yanıtsız ve sonuçsuz bırakılamaz. Sadece laf değil eylemlerle karşılık vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

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"Sınırları ihlal ediyor"

Avrupa Birliği liderlerinin 1 Ekim’e ertelediği zirveden beklentilere değinen Anastasiadis, Türkiye’nin uzun süredir Yunanistan kara sularını ve Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesini ihlal ederek Doğu Akdeniz’deki yasa dışı iddialarını dayatmaya çalışması nedeniyle “diplomatik ve politik kararların” alınması gerektiği söyledi.

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"Bölge ihlalini tercih ettiler"

Yunanistan ve Türkiye arasındaki görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını belirten Anastasiadis, “Ankara’ya diyalog talebinde bulunduğumuzu, aksi takdirde Lahey Uluslararası Mahkeme’ye başvuracağımızı hatırlatıyoruz. Maalesef Türkiye yanıt vermedi ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesini ihlal etmeyi tercih etti.” dedi.

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Neler yaşanmıştı?

Son aylarda Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Oruç Reis ile bölgede doğal kaynaklar arama çalışmaları Yunanistan'ın tepkisini çekmiş ve devreye Fransa ve Rum Kesimi'nin de girmesiyle tansiyon yükselmişti. Fakat son haftalarda yükselen tansiyon, bu hafta Yunanistan ve Türkiye, normalleşme süreci için istikşafi görüşmelere başlanmasında anlaşmıştı.